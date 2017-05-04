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Канадские журналисты увидели в своих коллегах из КНР шпионов

Политика

Канадские спецслужбы следят за рядом китайских журналистов

Оттава, 4 мая 2017, 14:00 — REGNUM  Посольство КНР в Канаде опубликовало заявление, в котором китайские дипломаты раскритиковали редакцию газеты «La Presse», которая опубликовала материал о том, что среди китайских журналистов, работающих в Канаде, есть действующие агенты разведки.

В китайском посольстве осудили действия канадских репортеров, отметив, что редакция «La Presse» проявила высшую форму непрофессионализма, а также ввела в заблуждение своих читателей, пишет «Чжунго жибао».

«Подобные сфабрикованные материалы вводят в заблуждение канадцев, а также подрывают связи между Китаем и Канадой», — отметил пресс-секретарь посольства КНР в Канаде Ян Юндун.

1 мая ежедневная газета на французском языке «La Presse» опубликовала статью под заголовком «Китайские журналисты или шпионы в Оттаве?», автор которой утверждает, что канадская разведывательная служба следит за рядом китайских журналистов, работающих на информационные агентства «Синьхуа» и «Жэньминь жибао».

По мнению автора материала Джоэла-Дени Беллаванса, китайские журналисты собирают информацию для правительства КНР, пользуясь привилегированным доступом к высокопоставленным встречам, проходящим в Канаде.

«Китайские журналисты не первый год освещают события, происходящие на территории Канады, с целью углубления знания граждан КНР о Канаде и укреплению китайско-канадской дружбы», — добавил китайский дипломат.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, в августе 2016 года китайский премьер Ли Кэцян заявил, что с канадским гражданином, задержанным в Китае по подозрению в шпионаже, будут обращаться гуманно, а его дело будет рассмотрено в соответствии с законом. Гражданин Канады Кевин Гарат был обвинен в шпионаже и краже государственной тайны Китая в январе 2016 года.

Читайте ранее в этом сюжете: Китай: с канадским шпионом будут обращаться гуманно

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Спецслужбы и шпионаж
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