МИД РФ констатирует отсутствие планов по встрече Путина и Трампа

Хельсинки, , 13:44 — REGNUM Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил об отсутствии планов о проведении встречи президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа.

«Пока никаких планов о проведении встречи президентов Росси и США в обозримом будущем, ближайшие пару месяцев пока не существует», — отметил Лавров по итогам переговоров с главой МИД Финляндии Тимо Сойни.

Глава внешнеполитического ведомства напомнил, что 2 мая назад состоялся телефонный разговор между президентами.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в ходе переговоров стороны обсудили перспективы координации действий в борьбе с терроризмом и обговорили организацию личной встречи в привязке к саммиту «Большой двадцатки» в Гамбурге. Помощник президента РФ Юрий Ушаков оценил разговор, как «позитивный и деловой».