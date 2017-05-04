Четверг, 4 Мая 2017 года
14:51:04 МСК

Украина: «Телеканал ATR закрылся в Крыму по собственной инициативе»

Политика

Сразу после прекращения вещания крымско-татарского канала ATR в Крыму Госдепартамент США обвинил Россию в закрытии главных крымско-татарских средств массовой информации

Симферополь, 4 мая 2017, 13:46 — REGNUM  Крымско-татарский телеканал АTR прекратил свое вещание в апреле 2015 года из-за нежелания руководство регистрировать его в России, а не из-за противодействия Роскомнадзора. Об этом сообщила пресс-служба учреждённой на Украине прокуратуры Автономной Республики Крым.

«Крымско-татарский телеканал ATR … отказался пройти перерегистрацию в незаконно учреждённых органах власти и был вынужден покинуть полуостров», — говорится в сообщении прокуратуры АРК.

Напомним, что телеканал ATR принадлежит ООО «ТК «Атлант-СВ» Ленура Ислямова. В апреле 2015 года, когда телеканал прекратил вещание на полуострове, генеральный директор ООО «ТК «Атлант-СВ» Эльзара Ислямова уведомила директора Радиотелевизионного передающего центра Республики Крым Геннадия Гордеева о том, что работа прекращена «ввиду оставления Роскомнадзором с октября 2014 года по настоящее время (31 марта 2015 года) без рассмотрения неоднократных обращений о регистрации телеканала ATR».

При этом, как говорилось в тексте официального заявления руководства медиахолдинга, телеканал планировал вернуться к сотрудничеству после решения всех вопросов с регулятором и оформления соответствующих разрешительных документов.

Читайте ранее в этом сюжете: Крымско-татарский телеканал ATR останавливает вещание с 1 апреля

Между тем, сразу после прекращения вещания ATR в Крыму Госдепартамент США обвинил Россию в закрытии «многих главных крымско-татарских средств массовой информации», в том числе «АТР ТВ», информационного агентства QNA, газеты «Авдет», радиостанции «Майдан» и ряда других.

В ответ на эти обвинения глава Крыма Сергей Аксенов в марте 2015 года указал на то, что руководство телеканала ATR умышлено затягивает процесс получения лицензии на вещание, чтобы раздуть конфликт. Его слова подтвердил глава Роскомнадзора Александр Жаров, который заявил о том, что «прекращение вещания телеканала (ATR) произошло по инициативе владельцев».

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Проблемы СМИ
Главное сегодня
NB!
04.05.17
Путин поручил правительству запустить механизм расселения аварийного жилья
МоскваРоссия Ликвидация ветхого жилья Общество
NB!
04.05.17
Украина минирует Азовское море
КиевУкраина Гражданская война на Украине Политика
NB!
04.05.17
На зампреда Пензенской городской думы зведено уголовное дело: идут обыски
ПензаРоссия Коррупция Происшествия
NB!
04.05.17
В ДНР до сих пор не знают о судьбе детей-сирот, увезенных на Украину
ДонецкДНР Проблема сиротства Общество
NB!
04.05.17
«Роснефть» укрепляется в Чечне
ГрозныйРоссия Добыча, транспортировка и переработка нефти и нефтепродуктов Экономика
NB!
04.05.17
Еще одна громкая отставка в Омской области: на этот раз вице-губернатор
ОмскРоссия Отставки и назначения Политика
NB!
04.05.17
Станислав СтремидловскийМиссия ООН на Украине осудила необъективность следствия по делу 2 мая
КиевУкраина Обзоры украинской региональной прессы Политика
NB!
04.05.17
«Действия Киева подтверждают, что крымчане сделали правильный выбор»
СимферопольРоссия Воссоединение Крыма с Россией Политика
NB!
04.05.17
Радио REGNUM: Аналитика. Главное за 4 мая
МоскваРоссия Радио REGNUM Политика
NB!
04.05.17
«Родина-мать» на витрине пивной подвела бизнесмена из Краснодара под штраф
КраснодарРоссия Преступления против памяти о Великой Отечественной войне Общество
NB!
04.05.17
Восточно-Европейская редакция ИА REGNUMУкраинское болото: углубление упадка и топтание на месте — обзор экономики
КиевУкраина Социально-экономический кризис на Украине Экономика
NB!
04.05.17
Районы Санкт-Петербурга ранжировали по удобству для жизни
Санкт-ПетербургРоссия Городское благоустройство Общество
NB!
04.05.17
Антиправительственный кризис в Петербурге преодолен
Санкт-ПетербургРоссия Проект ИА REGNUM «Революционный год» Политика
NB!
04.05.17
Лев Евгеньев «Я увидел все репрессии эстонского государства в полной их красе»
ТаллинЭстония Война памятников в Эстонии Политика
NB!
04.05.17
В Финском заливе обнаружены две погибшие советские подлодки
Санкт-ПетербургРоссия День Победы Общество
NB!
04.05.17
«В психике Мадуро доминирует ген авторитаризма»
КаракасВенесуэла Политический кризис в Венесуэле Политика
NB!
04.05.17
Олег АйрапетовПольский мятеж 1863 г. и народная война против него
Санкт-ПетербургРоссия История: наука и понимание современности Политика
NB!
04.05.17
Без языка: Таллину предложено отказаться от русского образования
ТаллинЭстония Русский язык за рубежом и национальных субъектах РФ Культура
NB!
04.05.17
Станислав ТарасовРоссия перестала играть в поддавки с Турцией
СочиКраснодарский крайРоссия Осложнение отношений России с Турцией Политика
NB!
04.05.17
56 нарушений режима тишины в ДНР: сводка боевых действий за сутки
ДонецкДНР Гражданская война на Украине Происшествия
NB!
04.05.17
Олег Сапожников«Анна Каренина. История Вронского». Кино
МоскваРоссия Кинорецензии Культура
NB!
04.05.17
Игорь БекшаевЦерковь должна крепнуть и взрослеть как организм социальный
МоскваРоссия Вера и современный мир Общество
ещё главное