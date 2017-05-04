Украина: «Телеканал ATR закрылся в Крыму по собственной инициативе»

Симферополь, , 13:46 — REGNUM Крымско-татарский телеканал АTR прекратил свое вещание в апреле 2015 года из-за нежелания руководство регистрировать его в России, а не из-за противодействия Роскомнадзора. Об этом сообщила пресс-служба учреждённой на Украине прокуратуры Автономной Республики Крым.

«Крымско-татарский телеканал ATR … отказался пройти перерегистрацию в незаконно учреждённых органах власти и был вынужден покинуть полуостров», — говорится в сообщении прокуратуры АРК.

Напомним, что телеканал ATR принадлежит ООО «ТК «Атлант-СВ» Ленура Ислямова. В апреле 2015 года, когда телеканал прекратил вещание на полуострове, генеральный директор ООО «ТК «Атлант-СВ» Эльзара Ислямова уведомила директора Радиотелевизионного передающего центра Республики Крым Геннадия Гордеева о том, что работа прекращена «ввиду оставления Роскомнадзором с октября 2014 года по настоящее время (31 марта 2015 года) без рассмотрения неоднократных обращений о регистрации телеканала ATR».

При этом, как говорилось в тексте официального заявления руководства медиахолдинга, телеканал планировал вернуться к сотрудничеству после решения всех вопросов с регулятором и оформления соответствующих разрешительных документов.

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Между тем, сразу после прекращения вещания ATR в Крыму Госдепартамент США обвинил Россию в закрытии «многих главных крымско-татарских средств массовой информации», в том числе «АТР ТВ», информационного агентства QNA, газеты «Авдет», радиостанции «Майдан» и ряда других.

В ответ на эти обвинения глава Крыма Сергей Аксенов в марте 2015 года указал на то, что руководство телеканала ATR умышлено затягивает процесс получения лицензии на вещание, чтобы раздуть конфликт. Его слова подтвердил глава Роскомнадзора Александр Жаров, который заявил о том, что «прекращение вещания телеканала (ATR) произошло по инициативе владельцев».