Организаторы «Евровидения» не исключили штрафа для России и Украины

Киев, , 13:39 — REGNUM Россия и Украина могут быть оштрафованы Европейским вещательным союзом из-за нарушения устава «Евровидения». Такую возможность допустил глава оргкомитета конкурса Франк-Дитер Фрайлинг, сообщает официальный сайт информационной программы Heute («Сегодня») немецкого телеканала ZDF.

Киев нарушил правила Евровидения, заявив, что обеспечит выступления всех участников и не выполнив это обязательство по отношению к представительнице России Юлии Самойловой.

Москва же, со своей стороны, нарушила правила, не направив своих представителей на обязательные встречи в начале 2017 года. Согласно уставу Евровидения, нарушителей могут отстранить от участия в конкурсе (сроком на три года), лишить спонсорской поддержки, или назначить денежный штраф.

Решение о санкциях в отношении России и Украины еще не принято, этот вопрос будет обсуждаться на следующей неделе, когда пройдет конкурс, а итоговое решение будет объявлено уже после Евровидения.

Напомним, в Киеве пройдет 62-й международный песенный конкурс «Евровидение-2017», в котором примут участие 42 страны. Первый полуфинал пройдет 9 мая, второй — 11 мая, финал состоится 13 мая.

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Представительница России Юлия Самойлова не поедет на конкурс: Россия официально отказалась от участия после того, как Киев закрыл девушке въезд на территорию Украины после концерта в Крыму.

Украина, считающая Крым «временно оккупированной территорией», заявила о нарушении своего законодательства и предложила России заменить артиста. РФ отказалась и от предложения, и от участия в конкурсе. Также конкурс 2017 года не будут транслировать российские телеканалы.

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