Станислав Стремидловский, , 13:29 — REGNUM

Третья годовщина одесской трагедии, когда 2 мая 2014 года садисты и нелюди жгли людей в Доме профсоюзов в Одессе. Но выводы и заключения сделали немногие одесские издания на неделе с 27 апреля по 3 мая.

В 2017 году общая политика по допуску на Куликово поле, где проходили траурные мероприятия, существенно отличалась от того, что мы видели и в 2015 и 2016 годах, пишет «Таймер» (Одесса). «Куликовцам» предоставили лишь малую часть площади (что-то около четверти): вся остальная территория была перегорожена, туда никого не пускали. Более того, вход не был вполне свободным: время от времени правоохранители без каких-либо объяснений прекращали пускать туда людей. Не обошлось и без традиционных сообщений о минировании Куликова поля, по официальным данным, за день таких было шесть. Провокации. В этом году они имели системный характер. Организованные группы представителей «евромайдановских» и праворадикальных организаций были рассредоточены по окрестностям, провоцируя участников акций агрессивными и оскорбительными для памяти погибших речевками и т. п. «Майдановцы» так увлеклись провоцированием своих оппонентов, что в массе своей опоздали на собственное мероприятие — панихиду по погибшим 2 мая «евромайдановцам» на Греческой площади, которая в итоге вышла, мягко говоря, немноголюдной. Наиболее скандальным аспектом проведения мероприятий в этом году в Одессе стало то, что замминистра МВД на вечернем брифинге назвал «профилактической работой». В реальности же эта работа заключалась в том, что с раннего утра 2 мая целый ряд активистов Куликова поля, а также одесских политиков, включая, к примеру, депутатов облсовета от «Оппозиционного блока» Саутенкова и Баранского, получили вызовы на допрос в правоохранительные органы. К другим правоохранительные органы пришли сами — с обысками, а уже после них доставили на допросы. При этом правоохранители весьма фривольно отнеслись к ограничениям, которые накладывает на подобные следственные действия законодательство. Итак, вот уже третий год киевские власти и их местные представители усиленно пытаются найти золотую середину между двумя неприемлемыми для них крайностями: полной свободой собраний 2 мая (что приводит к совершенно нежелательному медийному эффекту) и полным запретом таких собраний (что неизбежно вызовет осуждение со стороны международного сообщества и еще больше обозлит «куликовцев»). Очередную попытку скрестить бульдога с носорогом мы и наблюдали 2 мая 2017 года. Пытаясь усидеть на двух стульях, киевский режим оказался в итоге на полу. Эта ситуация для него вообще характерна. И далеко не только в тех вопросах, которые касаются трагедии 2 мая.

Портал «Думская» (Одесса) задал вопрос руководителю мониторинговой миссии ООН по правам человека на Украине Фионе Фрейзер о том, как она оценивает расследование трагедии 2 мая 2014 года. Ранее представители ООН неоднократно критиковали Украину, указывали на избирательность официального подхода к участникам массовых беспорядков, на многочисленные нарушения, которыми сопровождался и сопровождается судебный процесс над «пророссийскими» фигурантами. «Наши сотрудники присутствуют на каждом судебном заседании по этому делу, — заявила Фиона Фрейзер. — Кроме того, каждое воскресение они мониторят собрания на Куликовом поле, наблюдая, могут ли все граждане реализовать свое право на свободу собраний. По нашему мнению, украинские правоохранительные органы достаточно компетентны, чтобы провести успешное расследование. В то же время мы видим, что общество не доверяет как институту следствия в целом, так и расследованию событий 2 мая в частности… Наша миссия сейчас оказывает содействие в привлечении международных судебно-медицинских экспертов. Мы всегда пишем о событиях 2 мая 2014 года в Одессе в наших публичных докладах. Мы отмечаем непропорциональность и избирательный подход к разным эпизодам этой трагедии в ходе расследования и судебных разбирательств. В то время как пятеро из 20 обвиняемых в массовых беспорядках в центре города находятся под стражей уже почти три года, уголовное дело о насилии в Доме профсоюзов все еще на стадии расследования. В то же время единственный обвиняемый в совершении убийства во время событий 2 мая 2014 года не содержится под стражей. Он является членом групп так называемых активистов — сторонников единства Украины. Как мы писали в нашем последнем докладе, около 30−40 его товарищей, тоже активистов этих групп, посещают все заседания суда по его делу, оказывая давление на суд и представителя потерпевших. Кроме того, одно из наших наиболее серьезных замечаний — вмешательство в независимую деятельность судей со стороны определенных групп, которые мы называем «сторонники единства». Присутствуя на судебных заседаниях, наши сотрудники зафиксировали ряд случаев, когда такие группы оказывали открытое давление на судей, угрожали им. При этом от правоохранителей, которые также там находились, никакой реакции не последовало… Мы призываем Национальную полицию и Национальную гвардию обеспечить защиту залов заседаний судов, в том числе судей, адвокатов, обвиняемых, пострадавших и свидетелей, посредством достаточного и эффективного присутствия во время слушаний. Для этой цели правительству необходимо предоставить необходимую поддержку и выделить ресурсы. Это критично, так как неоднократное вмешательство в независимость судебной власти в делах, связанных с насилием 2 мая в Одессе, усугубило односторонний характер расследования и привело к неоправданным задержкам».

В Днепропетровске пресекли «провокацию сепаратистов», рапортует «Днепр Вечерний» (Днепропетровск). Приведем это сообщение: «В ночь на 2 мая в Днепре на Соборной площади рядом с Музеем «АТО» группа неизвестных (представившихся гражданами Украины) попыталась совершить провокацию: выложить из свечей надпись «Днепр скорбит вместе с Одессой» в поддержку участников сепаратистского мятежа в Одессе 2 мая 2014 года. Непонятная активность более 30 человек спортивного телосложения в парке посреди ночи вызвала интерес у неравнодушных граждан, которые попытались выяснить цель и законность ночного перфоманса и вызвали на место происшествия патрульную полицию. Кто дал разрешение на такую акцию, ее инициаторы не смогли пояснить. Патриоты разогнали инициаторов этой акции. Ведется следствие».

Тем временем на Западной Украине вспоминали операцию «Висла» — акцию польских властей по выселению непольского населения (украинцы, лемки и другие) из юго-восточных регионов Польши. «Это был геноцид украинцев, знаю не из книг, а из истории своей семьи, — заявил изданию «НОВА Тернопільська газета» (Тернополь) депутат Тернопольского городского совета, «свободовец» Владимир Стаюра. — Трем поколениям нашей семьи пришлось в 1947 году пережить все ужасы принудительной депортации: коммунистические режимы Польши и СССР лишили их дома и права жить на родной земле. Семья жила недалеко от Перемышля, дедушка Андрей был высокообразованным человеком, более того, возглавлял отделение общество «Просвіта» и участвовал в националистических движениях. И хотя, несмотря на то, какие ужасы творили польские карательные отряды с теми, кого подозревали в связях с УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ), нашей семье, еще можно сказать, «повезло» — все остались живы-здоровы. Прошло много времени, прежде чем я выяснил правду об операции «Висла» и наткнулся на архивные материалы. Это было самое страшное, что можно себе представить: ты жил, работал, а потом тебя оттуда просто вывезли в товарняке, потому что ты украинец! Уже позже я узнал, что, живя в Польше, дедушка был довольно небедным человеком: у него был дом на 240 «квадратов», а еще 5 гектаров земли. Дедушка говорил, как было бы хорошо, если бы удалось наш семейный дом вернуть в нашу собственность. Я надеюсь, что теперь это будет возможным и постараюсь выполнить завещание деда».

1 мая в Ивано-Франковске почтили память жертв операции «Висла», сообщает «Галичина» (Ивано-Франковск). Поминальные богослужения прошли в храме святых Кирилла и Мефодия, который еще называют «лемковской церковью». Возглавил общую молитву греко-католический митрополит Ивано-Франковский Владимир Мудрый. Он вспомнил те страшные дни, когда тысячи украинцев были выселены из родных домов, многие из них были замучены и убиты в концлагерях. Митрополит сообщил, что во всех храмах Ивано-Франковской архиепархии сегодня молятся за жертв операции «Висла». После литургии во дворе храма была отслужена панихида. Кроме неравнодушных горожан, участие в ней приняли потомки украинцев, которых 70 лет назад коммунистический режим принудительно выселил из родных земель.

В Перемышле польские украинцы отметили 70-летие операции «Висла», передает «Zaxid.net» (Львов). Над Сяном собрались люди, которые вынуждены были покинуть родные дома. Они принесли вещи, которые брали с собой во время депортации. Надежда Гнап-Сцибивовк — ребенок «Вислы», она ведь родилась в поезде именно во время депортации. Принесла столярные инструменты своего деда. Именно это ремесло изменило мнение о нем соседей-поляков, которые встретили украинцев враждебно. «Мы с мамой остались в Ольштыне в больнице, а дедушка с бабушкой поехали в деревню на Мазурах, а там озера. Поляки встали на берегу и начали кричать, что «бандеровцев» нужно сразу в озеро. А через несколько лет тот, который больше всего кричал, когда получил проблемы с милицией, то прятался у деда в подвале», — рассказала Надежда. В целом памятные мероприятия прошли без инцидентов. Польские власти преград не создавали, но и не слишком поддерживали акцию. Издание приводит также рассказ львовского художника Владимира Рыботицкого о том, как выселяли украинцев. Людям обещали, что везут на Украину. «Товарняк остановился и все вышли на улицу, — вспоминает Владимир. — Все хозяева собрались и говорят: «Как? Нас не туда везут… Нас в другую сторону везут!». Никто ничего сделать не мог. Нас доставили на место, а потом оказалось, что это немецкие земли, Ольштын, «земля обетованная». Поляки объясняли депортации борьбой с Украинской повстанческой армией (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Но в действительности историки называют это умышленным ополячиванием украинцев. Кто сопротивлялся депортации — а таких 4 тысячи — попали в концлагерь в Явожно. 655 человек были убиты. В этом году отмечается 70-я годовщина принудительного выселения украинцев из этнических земель, однако мир до сих пор не осудил этого преступления.

Попробуем дать квалификацию событиям 1947 на Закерзонье, исходя не из эмоций и политической конъюнктуры, а из норм международного права, пишет на страницах портала «Збруч» (Галичина) юрист Института национальной памяти Украины, представитель Украины в проекте International justice for Communist crimes Европейской платформы памяти и совести Сергей Рябенко. Так вот, операция «Висла» не была геноцидом. Однако она была преступлением против человечности, военным преступлением и этнической чисткой. Руководство Польши ставило целью «окончательное решение украинской проблемы». Однако в пропаганде и даже некоторых официальных документах польская коммунистическая власть основной целью проведения акции определяла необходимость очистки юго-восточных приграничных территорий от структур УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ), а принудительное выселение украинцев подавалось как второстепенная цель и обосновывалось необходимостью защиты населения от подразделений УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Однако документов, подтверждающих необходимость принудительного перемещения украинцев для их безопасности, нет. Учитывая свертывание зимой и весной 1947 года активных действий украинских националистов, перемещение не могло быть вызвано насущной необходимостью военного характера. Поэтому решение о перемещении украинцев в рамках операции «Висла» было связано с конфликтом между польским правительством и структурами украинского подполья и именно с целью решения «национальных» противоречий и образования моноэтнического польского государства. Вместо депортированных украинцев на эту территорию было переселено около 14 000 поляков, что фактически превратило ее в этнически однородную.

На Буковине разгорелся спор между депутатами Черновицкого городского совета из-за решения об установке Креста Пиеты на Центральной площади, информирует «BukNews» (Черновцы). Депутат от фракции «Народный контроль» Ярослав Петришин раскритиковал митрополита Даниила из непризнанной Украинской православной церкви Киевского патриархата. «Я обращаюсь к очень важной и влиятельной персоне — митрополиту Черновицкому и Буковинскому УПЦ КП Даниилу, — заявил депутат. — Отче, вы несете добро и Слово Божие сотням тысяч украинцев. Греко-католики — это люди, на которых православные всегда могут положиться, с которыми ваши прихожане стояли бок о бок на Майдане и стоят на востоке в зоне «АТО». Не нужно искать конфликтов с греко-католической общиной. Вы, пан Даниил, оперируете статистикой, будто на Буковине 2% греко-католиков и 86% православных. Объясните мне, почему во всех греко-католических церквях ведется духовная поддержка независимости Украины, а в некоторых православных прихожанам рассказывают о «русском мире»? Почему во всех греко-католических храмах призвали поддерживать Майдан, в некоторых православных призвали, а в некоторых наоборот поддерживали Януковича? Поясните, почему в некоторых православных храмах, если скажу, что я греко-католик, то не могу заказать молитву за себя и за семью? А в некоторых религиозных святынях мне вообще скажут, что греко-католик — это чуть ли не еретик. Почему в некоторых православных храмах общение и богослужение на русском языке?». На выступление Петришина эмоционально отреагировал руководитель фракции «Блок Петра Порошенко «Солидарность» Василий Максимюк: «Какое вы имеете право обливать грязью достопочтенного Даниила, который разговаривает на украинском языке, который ни одного действия не сделал в сторону агрессора?» После пикировки мэр Черновцов Алексей Каспрук призвал не выяснять в сессионном зале отношений, связанных с религией. Однако через несколько дней последовало официальное заявление Черновицкой епархии УПЦ КП с вопросом, зачем в украинской державе хотят поставить символ Австрийской империи. «Дорогие избиратели, мы провалились в такую же яму, только с другой стороны, — говорится в заявлении. — Убегали от Москвы, а рухнули в яму из Рима. В московскую яму втянули нас политики промосковские, а теперь тянут политики из Рима. Украинский народ и сам «пан Даниил» надеялся на политиков самодостаточных, украинских, которые будут строить Украину украинскую, а не римскую или московскую… Что до городского совета, депутатов которого поссорил митрополит Даниил, то Черновицкий горсовет по сей день лишь то и делает, что ссорится. А кто доселе заставлял депутатов ссориться между собой, что общественность Черновцов размышляла, не пригласить ли психиатра для них или священника, чтобы изгнал нечистых духов, которых они приютили у себя?»

Резонансное продолжение получил скандал с поставкой в дислоцированную под Херсоном 11-ю бригаду армейской авиации старых вертолетов под видом «модернизированных», рассказывает «Новий день» (Херсон). В комплекте снаряжения для десантно-транспортного вертолета военная прокуратура Херсонского гарнизона обнаружила 6 парашютов, в паспортах которых значилось, что они изготовлены в 2011—2012 годах. Однако правоохранителей насторожило, что запорожская компания-поставщик парашютов не изготавливала, а данных о производителях не было. При обследовании эксперты с удивлением обнаружили: ткань изделий и специальные замки на них образца еще 70−80-х годов прошлого, а никак не начала века нынешнего. Проще говоря, на парашютах, как и прежде на вертолетах, примитивно заменили «шильдики», выгадав на такой махинации почти четверть миллиона гривен. «Во время прыжков использование парашютов с истекшим сроком эксплуатации могло привести к тому, что их ткань порвалась бы под напором ветра, или могло не сработать вытяжное кольцо. А десантники, пользовавшиеся такими изделиями, неминуемо погибли бы, разбившись при падении, — заявил военный прокурор Херсонского гарнизона Юрий Гром. — Поэтому после завершения экспертизы должностным лицам фирмы-поставщика парашютов будет предъявлено обвинение в злоупотреблении служебным положением». Сейчас всполошившиеся поставщики предлагают вертолетчикам заменить злосчастные парашюты на действительно новые. Однако, даже если это произойдет, то замена не станет оправданием для махинаторов, поставивших под угрозу жизни украинских бойцов. А лишь смягчающим обстоятельством при вынесении обвинительного судебного приговора.

Ну, а губернатор Херсонской области Андрей Гордеев пригласил журналистов посмотреть дамбу, которая возводится в Каланчакском районе. «Плотина служит надежной гарантией того, что «оккупированный» Крым воды с материковой части не получит, — сообщает портал «Херсонцы» (Херсон). — «Самое главное — мы выполняем геополитическую миссию, не пуская воду на «оккупированную» территорию. По всем международным правилам страна, которая «оккупировала» территорию другой страны, несет полную ответственность за ту территорию, которую она «оккупировала», — рассказал губернатор. На новую дамбу из государственного бюджета было выделено 35 миллионов гривен. «Можете убедиться, как держат затворы. Никакой протечки нет, вода поднимается», — говорит главный инженер Северо-Крымского канала Владимир Оберемок. На сегодня построена первая очередь объекта, и дело осталось за малым, обустройством инфраструктуры дамбы — охранных пунктов и других технических сооружений. Работы могут быть окончены за три месяца, если государство выделит около 13 миллионов гривен, недостающих для введения дамбы в эксплуатацию. Кстати, объект незаменим в первую очередь для Херсонщины. Дело в том, что когда Крыму перекрыли воду, «в прогаре» остались как минимум 10 фермерских хозяйств в Чаплынском и Каланчакском районах Херсонщины. Осебенно больно ситуация ударила по рисоводам — без воды белый злак выращивать невозможно. Пытаясь хоть как-то продержаться на плаву, аграрии за собственные средства «смостырили» резервную дамбу, но та, как говорится, на ладан дышит. Фермеры ждут, когда же заработает новая плотина. Введение дамбы в эксплуатацию обеспечит полив как минимум 7 тысяч гектаров земель».

На Закарпатье аисты не дают провести декоммунизацию, передают «Новини Закарпаття» (Ужгород). В селе Великая Копаня Виноградовского района семья аистов с десяток лет как облюбовала себе стелу, посвященную победе Советского Союза во Второй мировой войне. Местные жители утверждают, что птицы препятствуют декоммунизации, так как никто не посмеет снести памятник, где живут аисты.