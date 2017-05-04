Высшая мера: В Киеве уверены в собранных против Януковича доказательствах
Сторона обвинения будет ходатайствовать только о высшей мере наказания – пожизненном лишении свободы
Киев, 4 мая 2017, 13:10 — REGNUM Прокурор Главной военной прокуратуры Украины Руслан Кравченко заявил о намерении гособвинения требовать для бывшего президента страны Виктора Януковича высшей меры наказания — пожизненного заключения по делу о государственной измене, сообщает телеканал «112 Украина».
Кравченко заверил, что прокуратура уверена в собранных доказательствах, которыми являются показания свидетелей, заключения экспертов, документы, а также фото‑ и видеоматериалы.
«Мы уверены, что наша доказательная база собрана во время досудебного расследования в соответствии с положениями УПК Украины», — сказал прокурор, заявив, что обвинение сможет доказать вину Януковича.
«Сторона обвинения в связи с тем, что обвиняемый и подозреваемый Янукович во время осуществления досудебного расследования не признал свою вину, будет ходатайствовать только о высшей мере наказания — пожизненном лишении свободы», — заключил представитель военной прокуратуры.
Ранее защита Януковича, дело о госизмене которого вынесено на предварительное заседние Оболонского районного суда Киева, заявила о «колоссальном давлении» и мощной «пиар-атаке» властей страны на суд и общество.
Это делается для того, чтобы добиться вынесения обвинительного приговора в отношении Януковича. Адвокат отметил и прямое грубое вмешательство в работу суда со стороны генерального прокурора Украины Юрия Луценко и его заместителей.
4 мая в ходе предварительного заседания Оболонский районный суд Киева удовлетворил ходатайство защиты о вмешательстве генпрокуратуры в автоматизированный процесс назначения судей, поручив госкомпании «Информационные судебные системы» проверить, было ли несанкционированное вмешательство в систему при назначении судей.
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