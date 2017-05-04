Пекин отреагировал на критику со стороны Пхеньяна

Пекин, , 12:55 — REGNUM Официальный представитель внешнеполитического ведомства КНР Гэн Шуан, выступая на очередной пресс-конференции в Пекине, прокомментировал критические заявления северокорейских СМИ, относительно роли КНР в процессе урегулирования конфликта на Корейском полуострове.

«Как мы неоднократно заявляли ранее, официальная позиция КНР по вопросу денуклеаризации Корейского полуострова является последовательной и ясной. Пекин выступает за мирное урегулирование конфликта путем диалога», — отметил китайский дипломат.

Пресс-секретарь МИД КНР подчеркнул, что власти Китая не оставляют надежду на мирное решение корейского кризиса. По словам Гэн Шуана, шантаж, взаимные угрозы и провокации не смогут привести к стабилизации обстановки в регионе, пишет «Жэньминь жибао».

«Китай намерен продолжать развивать добрососедские отношения с КНДР, однако позиция по ядерной проблеме Корейского полуострова останется неизменной», — добавил Гэн Шуан.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, государственные СМИ Северной Кореи выступили с язвительными комментариями в адрес руководства КНР, обвиняя Пекин в заискивании перед Соединенными Штатами. Власти КНДР предупредили Китай о «серьезных последствиях», в случае если Пекин вновь попытается испытать терпение Пхеньяна.

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