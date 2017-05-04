Четверг, 4 Мая 2017 года
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В Самаре за плакат «Меркушкина в отставку!» ответит Сталин

Политика

Первый секретарь самарского горкома КПРФ Дамир Сталин был одним из тех, кто во время первомайской демонстрации прошел с плакатом «Меркушкина в отставку! Верните льготы ветеранам!» перед трибуной с губернатором Николаем Меркушкиным и членами областного правительства

Самара, 4 мая 2017, 13:03 — REGNUM  В Самаре первого секретаря горкома КПРФ Дамира Сталина (Биктагирова) вызвали в Ленинский отдел полиции №5, где на него был составлен по ст. 20.2 КоАП РФ п.ч.1. как на организатора первомайской демонстрации. 4 мая над ним состоится суд. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил депутат Самарской губернской думы Михаил Матвеев.

Между тем, демонстрация трудящихся была организована профсоюзами и согласована с властями. Маршрут длиной 5 км прошел по улице Молодогвардейской от улицы Ленинградской до улицы Полевой через площадь имени В.В.Куйбышева. Как заявил парламентарий, «такого бреда мы не ожидали, что организатором шествия в полиции назовут Сталина».

По его словам, полиция «формально усматривает» признаки статьи 20.2 в том, что группа граждан вынесла на первомайскую демонстрацию плакаты, «не согласованные с организаторами мероприятия».

«Любому школьнику, а не только юристу, известно, что в России ограничивать права граждан можно только федеральным законом, а не бумажкой организатора, даже если на мероприятии присутствует сам губернатор Меркушкин. А федеральный закон «О собраниях, митингах, шествиях и пикетированиях» не только права гражданам на использование плакатов на публичных мероприятиях, данные им ст.31 Конституции не ограничивает, но и закрепляет, они вправе «использовать при проведении публичного мероприятия различную символику и иные средства публичного выражения коллективного или индивидуального мнения, а также средства агитации, не запрещенные законодательством Российской Федерации», — прокомментировал Матвеев.

Как сообщало ИА REGNUM, в Самаре на 1 мая, несмотря на тщательный досмотр полиции, некоторым ее участникам удалось пронести и развернуть огромный плакат «Меркушкина в отставку! Верните льготы пенсионерам!», с которым колонна КПРФ прошествовала мимо главы региона Николая Меркушкина по площади имени Куйбышева. После шествия несколько участников акции КПРФ были задержаны.

Читайте ранее в этом сюжете: 1 мая: самарский губернатор увидел с трибуны лозунг «Меркушкина в отставку»

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