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Защита Януковича заявила о «пиар-атаке» на суд

Политика

Власти давят на суд с целью добиться вынесения обвинительного приговора в отношении Януковича

Киев, 4 мая 2017, 12:38 — REGNUM  Адвокат бывшего президента Украины Виктора Януковича, дело о госизмене которого вынесено на предварительное заседние Оболонского районного суда Киева, заявил о «колоссальном давлении» властей страны на суд. Об этом журналистам заявил защитник Януковича Виталий Сердюк.

По его словам, власти давят на суд с целью добиться вынесения обвинительного приговора в отношении Януковича. «Максимально идет пиар-атака на общество, пиар-атака на суд с целью сформировать мнение о необходимости вынесения исключительно негативного для защиты приговора», — сказал Сердюк.

Он отметил и прямое грубое вмешательство в работу суда со стороны генерального прокурора Украины Юрия Луценко и его заместителей, которые «прямо устанавливают суду срок рассмотрения дела и вынесения приговора».

В ходе предварительного заседания Оболонский районный суд Киева принял решение частично удовлетворить ходатайство защиты и предоставить возможность стороне защиты для участия Януковича в заседании путем видеосвязи.

Также удовлетворено ходатайство адвокатов Януковича о вмешательстве генпрокуратуры в автоматизированный процесс назначения судей: суд поручил госкомпании «Информационные судебные системы» проверить было ли несанкционированное вмешательство в систему при назначении судей.

Напомним, 30 января Генпрокуратура Украины завершила расследование уголовного дела в отношении экс-президента Украины Виктора Януковича по подозрению в госизмене. Защита настаивала на том, что следствие не завершено.

Апелляционный суд решил передать дело в Оболонский районный суд после того, как дело отказался рассматривать Печерский суд Киева. Виктор Янукович обвиняется по ряду статей, в том числе по статьям «Государственная измена» и «Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, что привело к гибели людей либо иным тяжким последствиям».

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Дело Януковича
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