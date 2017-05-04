Александр Шпунт, , 12:32 — REGNUM

В начале этой недели специальный генеральный инспектор США по реконструкции Афганистана (есть в администрации Белого Дома такая должность) Джон Сопко внес в конгресс США очередной ежеквартальный отчет о ситуации в этой стране.

Сказать, что этот отчет был неожиданностью, нельзя. И тем не менее сухие цифры и факты, изложенные в отчете Джона Сопко, вызвали на Капитолийском холме шок.

То, что вся афганская политика США, в центре которой была ставка на создание дееспособной национальной администрации и армии, провалилась — как, собственно говоря, провалились ее сестры-близнецы, политики создания дееспособной иракской государственности и дееспособной сирийской оппозиции — не секрет давно.

Но мера афганского провала впечатлила даже уже привыкших ко всему конгрессменов и сенаторов.

Со скрупулёзностью бухгалтера морга генеральный инспектор США Джон Сопко детально доложил представительной власти США о том, что через почти 16 лет после того, как при поддержке США произошло формальное свержение режима талибов, Афганистан остается в тисках войны с «шокирующе высокими показателями потерь среди сил безопасности и рекордным за все годы числом жертв среди гражданского населения» — прямая цитаты из доклада.

Более того, ситуация резко ухудшилась всего за десять дней, прошедшие с момента завершения работы над докладом.

Доклад не включает в себя данные пятичасового (!) теракта на военной базе «Шахин» афганской национальной армии в Мазари-Шарифе — административном центре провинции Балх 21 апреля. Тогда погибли более 140 афганских военнослужащих и еще 150 были ранены. После этого беспрецедентного теракта инистр обороны Афганистана и начальник штаба армии подали в отставку, которая, скорее, напоминала бегство от ответственности, чем признание вины за безобразное состояние всей силовой машины Афганистана, финансируемой и оснащаемой США по более высоким нормативам, чем собственные вооруженные силы Америки.

Есть текущие потери и среди американцев — но их убивают не талибы, а безграмотность и некомпетентность афганской «армии». Среди самых недавних случаев — 27 апреля двое спецназовцев США были убиты, а один ранен в результате так называемого «дружественного огня», а проще говоря — головотяпства афганских военных, как был вынужден официально признать Пентагон.

Формально афганские военные несут ответственность за обеспечение безопасности по всей разрушенной войной стране с 2014 года. Силам НАТО придана консультативная и учебная роль. США впервые участвуют в конфликте внутри страны в конце 2001 года, когда руководство талибов в то время отказался выдать лидера Аль-Каиды Усамы бен Ладена после терактов 11 сентября.

И вот, после шестнадцати лет военной операции, только по официальным, далеко не полным данным, более чем 670.000 человек в Афганистане покинули свои дома в 2016 году.

Это «абсолютный рекорд за все годы войны и 40-процентное увеличение по сравнению с предыдущим годом», говорится в докладе генинспектора США.

13 апреля ВВС США сбросили на какой-то неназванный объект в провинции Нангархар супербомбу Ordnance Air Blast — по прозвищу «мать всех бомб» — крупнейший штатный неядерный заряд в мировой истории.

Судя по тому, что ни Пентагон, ни талибы, ни Кабул, ни халифат, ни НАТО никак не прокомментировали цель и результат применения супербомбы — остается довериться американским военным экспертам, которые сочли это просто дежурным испытанием складского хозяйства американских военных, сочетающимся с пропагандистской кампанией внутри США, рассчитанной на уж самого неграмотного обывателя.

«На фоне роста влияния и организованности талибов и продолжающихся боевых действий со стороны исламского государства, положение дел в области безопасности в Афганистане находится в тупиковой ситуации», — так доклад цитирует оценку генерала Джона Николсона, командующего войсками США и НАТО в Афганистане. Особенно тяжелая ситуация сложилась в ключевых областях страны — Гильменд, Нангархар, Кандагар, Кунар и Газни.

Потеря Кабула и формальной (с точки зрения так называемого «мирового сообщества») верховной власти в стране вовсе не беспокоит талибов, отмечается в докладе.

Ведь в Кабуле не растет опиумный мак.

Наркоторговля в сторону Запада, полностью соответствующая идеологии талибов (своим наркоманам они просто рубят головы), не просто выступает оружием в войне с неверными, но и обеспечивает Талибану оружие, финансирование и материальную поддержку, отмечается в докладе.

Вся экономика Талибана — а это не только война, но и социальная сфера, и образование, и медицина на подконтрольных территориях — на 60 процентов обязана в своей доходной части незаконному обороту наркотиков.

Афганистан остается крупнейшим в мире производителем, фактически — монополистом, производя около 80 процентов героина в мире. Колумбийские и мексиканские наркокартели на этом фоне — просто красочная картонная декорация для фильмов Голливуда про бравых полицейских.

И потому дальше в тексте — самое главное: «Для оказания консультативной поддержки афганских сил необходимы … дополнительные войска и расширениепрямого управления», говорится в докладе Джона Сопко, что полностью поддерживает генерал Николсон.

Президенту США Дональду Трампу вскоре придется решать, что делать в Афганистане. После нескольких недель довольно жестких дискуссий внутри его кабинета национальной безопасности, которые были столь остры, что даже выплеснулись в американский экспертный пул, высокопоставленные чиновники Белого Дома в пятницу неофициально сообщили в общих чертах о новой стратегии, касающейся того, как дальше вести самую длинную войну в Америке.

И хотя сам Трамп в ходе предвыборной кампании призывал «вернуться в Америку и заняться ее проблемами», афганский героин — это американская проблема. Поэтому победила позиция интервенционистов.

По словам представителей администрации, предлагаемая стратегия в Афганистане будет связывать цели США с успехом амбициозного плана президента Ашрафа Гани, предполагающего построить инклюзивное правительство и вернуть себе территорию, контролируемую талибов. При этом стратегия предполагает в конечном счете выковать мирное соглашение с талибами, но с позиции силы и военного давления, чтобы побудить талибов к переговорам.

Новая стратегия, по мнению людей Трампа, — это не дешево.

В ней зафиксирован базовый уровень расходной части, по крайней мере, в $23 млрд. в год — для поддержки различных инициатив в Афганистане, причем не только содержания (в высказываниях сотрудников Белого Дома говорится довольно откровенно — «содержания») афганской полиции и вооруженных сил, но финансирования полиции, и специальных сил по борьбе с коррупцией.

Хотя ни количество американских военнослужащих не было объявлено, чиновники сказали мне, что они предполагают увеличение контингента НАТО, а, поскольку вряд ли удастся кого-то уговорить из европейцев серьезно увеличить контингент — то это автоматически означает увеличение доли войск США в афганском проекте.

Самое важное, — что новая стратегия будет полностью отстранена от подхода бывшего президента США Барака Обамы по установлению каких-либо сроков для вывода американских войск. Вместо этого планируется прямое участие американских войск внутри страны «непосредственно на поле боя».

Судя по всему, самая длинная военная кампания в истории США только начинается, ведь героин стоит дорого.

А отсутствие героина на американских улицах — несравненно дороже.