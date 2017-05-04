Премьер-министр Чехии официально уйдет в отставку во второй половине мая
Прежде он хочет проконсультироваться с президентом страны
Прага, 4 мая 2017, 12:14 — REGNUM
Премьер-министр Чехии Богуслав Соботка заявил 4 мая, что он планирует официально объявить о своей отставке его правительства президенту страны во второй половине мая, сообщает Associated Press.
Прежде он отмечал, что он хотел сделать это на этой неделе, поэтому на 4 мая была запланирована встреча с президентом странным Милошем Земаном.
Своим решением, мотивированным коммерческой деятельностью министра финансов в своем правительстве, вызвало политический кризис. По словам Соботки, миллиардер и предприниматель Андрей Бабиш не смог должным образом ответить на обвинения в том, что он уходил от уплаты налогов.
В свою очередь, Бабиш, который является соперником левого социал-демократов Соботки, а также возглавляет центристское движения, отвергает обвинения.
По словам Соботки, он хочет проконсультироваться с президентом страны 4 мая и передать ему информацию о подозрениях Бабиша в участии в коммерческой деятельности.
Читайте ранее в этом сюжете: Премьер-министр Чехии заявил о грядущей отставке правительства страны
Ctrl +
Enter, чтобы отослать информацию редактору.