Премьер-министр Чехии официально уйдет в отставку во второй половине мая

Прага, , 12:14 — REGNUM

Премьер-министр Чехии Богуслав Соботка заявил 4 мая, что он планирует официально объявить о своей отставке его правительства президенту страны во второй половине мая, сообщает Associated Press.

Прежде он отмечал, что он хотел сделать это на этой неделе, поэтому на 4 мая была запланирована встреча с президентом странным Милошем Земаном.

Своим решением, мотивированным коммерческой деятельностью министра финансов в своем правительстве, вызвало политический кризис. По словам Соботки, миллиардер и предприниматель Андрей Бабиш не смог должным образом ответить на обвинения в том, что он уходил от уплаты налогов.

В свою очередь, Бабиш, который является соперником левого социал-демократов Соботки, а также возглавляет центристское движения, отвергает обвинения.

По словам Соботки, он хочет проконсультироваться с президентом страны 4 мая и передать ему информацию о подозрениях Бабиша в участии в коммерческой деятельности.

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