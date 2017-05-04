Глава Тверской области примет участие в заседании Госсовета

Тверь, , 12:11 — REGNUM Губернатор Тверской области Игорь Руденя примет участие в заседании Государственного Совета РФ и комиссии при президенте РФ по мониторингу достижения целевых показателей социально-экономического развития, которое 4 мая проведет президент РФ Владимир Путин. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства Тверской области. В число вопросов повестки заседания будет обсуждаться предоставление государственных и муниципальных услуг через сеть МФЦ.

Глава Тверской области Игорь Руденя ранее обозначил информатизацию сферы государственных услуг как один из приоритетов: на обеспечение работы и дальнейшее развитие МФЦ в 2017 году в областном бюджете предусмотрено порядка 215,4 млн рублей.

«Это проект, который повышает качество предоставляемых услуг. Деньги инвестируются в инфраструктуру для удобства граждан, чтобы можно было быстро получить необходимую справку, независимо от настроения человека, который тебе эту справку выдает», — считает глава региона.

Сегодня возможности МФЦ все более востребованы среди жителей области. В целом охват населения услугами составляет более 90%, что соответствует установке президента РФ Владимира Путина. В 2016 году число заявлений от граждан на получение услуг через МФЦ в Тверской области выросло более чем в 2,5 раза и достигло свыше 430 тысяч. В этом году показатель обещает быть еще выше. В три раза увеличились отчисления от уплаты госпошлины при получении через МФЦ федеральных услуг, которые достигли 77,5 млн рублей.

По поручению Игоря Рудени активирован процесс перевода услуг в электронный вид. До 1 июля текущего года в регионе планируется запустить в промышленную эксплуатацию автоматизированную информационную систему (АИС МФЦ). Это позволит улучшить взаимодействие между подразделениями, наладить электронный документооборот с органами власти. Усилен контроль качества в этой сфере. На прошлой неделе в Тверской области электронные очереди МФЦ напрямую подключены к информационно-аналитической системе мониторинга качества госуслуг (ИАС МКГУ).

В целом по итогам мониторинга и анкетирования жителей региона, обратившихся в МФЦ, оценка уровня удовлетворенности населения качеством услуг в 2016 году составила более 98%.

Сегодня в Тверской области действует 33 филиала и 88 структурных подразделений МФЦ, 319 окон приема, где можно получить более 260 федеральных, региональных и муниципальных услуг по принципу «одного окна». В 2017 году планируется открыть два МФЦ «Мой бизнес», где будут действовать восемь окон для обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей Тверской области.