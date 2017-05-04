Зайберт: Потеряв свободу печати, страна теряет свободу

Берлин, , 12:02 — REGNUM В рамках празднования Всемирного дня свободы печати 3 мая пресс-секретарь правительства Германии Штеффен Зайберт призвал уважать труд журналистов, сообщает официальный сайт правительства ФРГ Die Bundesregierung.

«К сожалению, сегодня журналистов подвергают преследованиям и насилию во многих странах мира», — отмечает Зайберт.

Он напомнил про незаконное задержание немецкого журналиста Дениза Юцеля, который сейчас находится в турецкой тюрьме, и про большое количество журналистов, преследуемых в некоторых странах Ближнего Востока и Африки.

«Потеряв свободу печати, страна теряет свободу. Как жить в условиях, когда нельзя выразить свое собственное мнение?» — добавляет пресс-секретарь.

Уполномоченный Федерального правительства ФРГ по вопросам политики в области прав человека и гуманитарной помощи Бербель Кофлер поддержал Зайберта.

«Свобода прессы — действительно необходимая предпосылка для реализации демократических прав и свобод. Если СМИ не будет предоставлять информацию о нарушениях прав человека, как мы узнаем, что они вообще нарушаются?», — отмечает Кофлер.

Министр экономического сотрудничества и развития ФРГ Герд Мюллер также утверждает, что представители СМИ, особенно журналисты, работающие в горячих точках, заслуживают уважения.

Инициированный ЮНЕСКО Всемирный день свободы печати празднуется 3 мая с 1993 года.