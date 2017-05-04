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В небе над Москвой прошла первая репетиция воздушного Парада Победы

Политика

В ней приняли участие 72 самолета и вертолета, в том числе Ми-26 — самый большой в мире военно-транспортный вертолет

Москва. Самолеты в небе. 9 мая
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Москва. Самолеты в небе. 9 мая

Москва, 4 мая 2017, 11:52 — REGNUM  В небе над Москвой 4 мая прошла первая репетиция воздушной части Парада Победы, сообщает телеканал «Россия-24».

В ней приняли участие 72 самолета и вертолета, в том числе Ми-26 — самый большой в мире военно-транспортный вертолет, он прошел первым в воздушном строю в сопровождении четырех Ми-8.

За ним в воздушном строю пролетели Ми-28Н, Ми-35, Ка-52, стратегические бомбардировщики Ту-95МС, военно-транспортные самолеты Ан-124 и Ил-76МД, истребители Су-35С, Су-З0СМ, Су-27, МиГ-29, МиГ-31БМ.

Также в репетиции приняли участие самолеты-заправщики Ил-78, бомбардировщики Су-34, Су-24М, штурмовики Су-25 и учебно-боевые самолеты Як-130. В небе построилась ударная группа из пяти самолетов Дальней авиации — четыре дальних бомбардировщика Ту-22М3, возглавляемые стратегическим ракетоносцем Ту-160 «Белый лебедь».

На время репетиции были ограничены полеты пассажирских самолетов в аэропортах Москвы. Ограничения будут действовать и во время проведения Парада Победы на Красной площади 9 мая.

Накануне прошла вторая ночная репетиция военного парада, посвященного 72-летию Победы в Великой Отечественной войне. В Параде Победы 9 мая примет участие 114 единиц сухопутной техники, 72 единицы авиации и 10 001 военнослужащий.

Главными новинками в этом году станут танки Т-72Б3 с дополнительной защитой и арктическая техника — зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-СА» и зенитный ракетный комплекс малой дальности «Тор-М2ДТ».

Читайте ранее в этом сюжете: Что мы увидим на Параде Победы 2017 года в Москве: фоторепортаж

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