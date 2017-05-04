Минобороны РФ опровергло ‍слухи о подъеме с «Лимана» секретной аппаратуры

Москва, , 11:43 — REGNUM Сообщения СМИ о том, что с затонувшего в Черном море российского разведывательного корабля «Лиман» ведется выемка секретной аппаратуры, не соответствуют действительности, сообщили 4 мая в пресс-службе Минобороны РФ.

Уточняется, что оборудование было снято с судна еще до его затопления. Также вся документация и оружие с корабля были доставлены на базу Черноморского флота.

Напомним, ранее СМИ сообщили о том, что с «Лимана» продолжается подъем секретного оборудования. Эти сведения передал «военный источник».

Крушение разведывательного корабля «Лиман» произошло в территориальных водах Турции 27 апреля. Судно пошло ко дну после того, как его протаранил турецкий сухогруз Youzarsif-H, следовавший под флагом Того.

Вероятной причиной столкновения сухогруза с «Лиманом» названы плохие погодные условия (туман). Российский корабль получил пробоину ниже ватерлинии. Экипаж был эвакуирован.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 28 апреля в Минобороны РФ заявили, что с «Лимана» снято все секретное оборудование, документы и оружие. Груз благополучно доставлен на базу Черноморского флота в Крыму.

Читайте ранее в этом сюжете: С затонувшего корабля «Лиман» эвакуировали оборудование и боеприпасы