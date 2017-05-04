Суд в Киеве перенес заседание по делу Януковича

Киев, , 11:39 — REGNUM Судебное разбирательство по делу о госизмене экс-президента Украины Виктора Януковича, которое проходило 4 мая в Киеве, перенесено на 18 мая 2017 г. Такое решение, как передает «Коммерсантъ», принял Оболонский районный суд Киева.

«Это решение принято для реализации сторонами своих прав присутствовать в судебном заседании, как того требует Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ)», — сообщила судья.

Таким образом, заседание по Януковичу было перенесено, чтобы обеспечить возможность участия экс-президента в режиме видеоконференции.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Интерпол прекратил розыск бывшего президента Украины Виктора Януковича и его сына Александра.

В ответ Генпрокуратура Украины (ГПУ) заявила, что обжалует данное решение в Киеве, поскольку отказ Интерпола был принят из-за «несовершенства украинского законодательства».

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