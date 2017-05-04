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Защита Януковича подала более 30 жалоб в суд Киева

Политика

Адвокаты намерены поставить вопрос о законности проведения автораспределения судей для слушания дела о госизмене

Киев, 4 мая 2017, 11:35 — REGNUM  Адвокаты экс-президента Украины Виктора Януковича подготовили более 30 жалоб и ходатайств к первому заседанию в Оболонском районном суде Киева по делу о госизмене, об этом в эфире телеканала «112 Украина» заявил адвокат Януковича Виталий Сердюк.

По его словам, защита бывшего главы государства намерена поставить вопрос о законности проведения автораспределения судей для слушания дела. Речь идет о незаконном вмешательстве в автоматизированное распределение Генпрокуратуры Украины.

Сердюк уточнил, что судьи могли быть назначены в обход этой системы: состав коллегии судей тот же самый, который рассматривал дело сотрудников расформированной роты патрульной службы милиции особого назначения «Торнадо». Тогда часть обвиняемых была приговорена к длительным срокам лишения свободы.

Оболонский районный суд 5 мая приступил к первому подготовительному заседанию по делу о государственной измене. Заседание проходит под усиленной охраной полиции.

Возле здания суда собрались несколько десятков человек, которые требуют приговорить Виктора Януковича к пожизненному тюремному заключению.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 мая стало известно, что Интерпол прекратил международный розыск Виктора Януковича. Также Интерпол удалил из своей базы данных всю информацию о сыне экс-президента — Александре Януковиче, который так и не был объявлен в международный розыск, хотя Генпрокуратура Украины направляла соответствующий запрос.

Пресс-секретарь экс-президента Украины Юрий Кирасир заявил, что тем самым Интерпол указал на тот факт, что уголовное преследование в отношении Виктора Януковича имеет политически мотивированный характер.

Читайте ранее в этом сюжете: Киев обжалует решение Интерпола по Януковичу

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