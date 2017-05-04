Яков Рудь, , 11:27 — REGNUM

Тарас Шевченко писал, обращаясь к своей Судьбе: «мы не лукавили с тобой». Повторить его слова, не покривив душой, в кабинетах и коридорах украинской власти способны единицы. Алгоритм поведения и исполнения служебных обязанностей большинства чинов и чиновников всех рангов и мастей построен как раз на лукавстве, возведенном в норму жизни и доведенном до абсолюта. Пример подают первые лица и отдельных ведомств, и государства в целом, остальные охотно следуют ему. В первых рядах завравшихся киевских пропагандистов от «майдана» — генпрокурор Ю.Луценко. Он штампует информационные «утки» чуть ли не каждый день, нисколько не заботясь о том, что «утиная» стая портит репутацию не только его самого, но и всей власти. Какая там репутация? Не в репутацию играем!

Усевшись в прокурорское кресло, но так и не придумав, чем ему там заняться, Ю. Луценко взялся за свое любимое дело: злоупотреблять служебным положением в личных целях. Обуреваемый навязчивой идеей отомстить бывшему президенту В. Януковичу, он объявил тому «крестовый поход». После множества разнообразных комариных укусов в виде ареста имущества и банковских счетов, объявления в международный розыск по линии Интерпола, открытия серии уголовных производств, шельмования в отечественных и зарубежных СМИ он закрутил серьезное дело: судебный процесс (правда, заочный) по обвинению В. Януковича в государственной измене. Он должен начаться 4 мая. С юридической точки зрения, дело шито белыми нитками, идет оно с трудом, на каждом шагу возникают проблемы. Уши политической мотивации и политического заказа торчат за километр. Скрыть их невозможно, «орлы Луценко» вынуждены ограничиваться тем, чтобы хоть немного эти уши прикрыть. Приходится изворачиваться и врать, врать и изворачиваться. Слава Богу, для Ю. Луценко это дело привычное, что-что, а врать и изворачиваться он умеет здорово. Любому фору даст.

Только-только забылась история с адресами В. Януковича в России, в которой Ю. Луценко заврался так, что даже его ближайшим соратникам стало не по себе. Это, когда он обвинил бывшего главного «Дона» в том, что тот указал в качестве места своего пребывания в России адрес, по которому, якобы, находятся, выражаясь словами Ю. Луценко, «складские помещения», а потом повестка о явке в суд была отправлена официальными украинскими судебными органами туда же. И вот, новый сеанс безбожного вранья, пардон, разбрасывания «зерен неправды» от Ю. Луценко — история о конфискации им «общака Януковича» в размере полутора миллиардов долларов.

Сказки о «золоте» В. Януковича, о его «миллиардах» после прихода к власти П. Порошенко стали одним из главных пропагандистских «мемов», с помощью которых «майданные» человечки оправдывали свое появление, свою праведность и заботу о нуждах простых украинцев. Вот, вернем «золото» и «миллиарды», и заживем, как люди. О них много говорили, но никто их так за три года и не увидел. И вот, в канун майских праздников в медиа-пространстве взорвалась информационная бомба: Генпрокуратура нашла способ, чтобы, вопреки отсутствию соответствующей законодательной базы, изъять со счетов В. Януковича в «Ощадбанке» средства, конфисковала их и зачислила на счета Госказначейства. Новость быстро обросла новыми и новыми деталями, ее взялись активно комментировать, подогревая к ней интерес и внимание, очень высокие чины — генеральный прокурор, секретарь СНБОУ, президент. Общими усилиями представителей власти и подконтрольных ей СМИ сложилась картина огромной «победы» над «януковичами», которая принесет большую пользу не только украинскому государству, бюджету, но и всем гражданам.

Ю.Луценко и А. Турчинов специально отправились в центральный офис «Ощадбанка» и сфотографировались там. Взяли бы, наверное, и мешки с деньгами в руки, да их, как на грех, под рукой не оказалось. То ли времена голодные, то ли банкиры не рискнули помещать крупную сумму денег в пределах физической досягаемости известного своей алчностью генпрокурора. «Если бы это были наличные в 100-долларовых купюрах — это была бы масса весом 15 тонн. Наглядно — африканский слон с детенышем. Теперь дело за правительством и парламентом», — написал Ю. Луценко в Facebook. Жаль, не додумался после банка съездить в зоопарк, чтобы для пущей убедительности и наглядности сфотографироваться там еще и со слоном, пускай даже без детеныша.

На поверку вся история оказалась очередной «уткой», ложью. Заявленные средства это — никакой не «общак» и совсем не В. Януковича, а другого человека, к тому же, подставной фигуры, «Фунта». И не миллиарды. Реальные, как говорят, «живые деньги», если и есть, то их совсем немного, в основном же, изъяты ценные бумаги, государство Украина само себе их и вернет. Правда, не без пользы. Если речь, действительно, идет о валютных облигациях внутреннего государственного займа, выпущенных под 8%, то можно говорить об уменьшении госдолга на соответствующую сумму и на экономии на обслуживании этой части долга, требовавшей 112 миллионов долларов ежегодно. Что касается разрекламированного Луценко «зачисления денег на счета Госказначейства», то им и не пахло. Вся история — пропагандистский трюк, причем, самого низкого пошиба. Вполне в стиле Луценко. И, к сожалению, он в такого рода действиях отнюдь не одинок. Сознательное, целенаправленное введение в заблуждение как руководства страны, так и общественности превратилось едва ли не в норму в деятельности всей системы государственного управления.

Зачем понадобилось засорять информационное пространство псевдосенсацией, а сознание украинцев — очередной дезинформацией об успехах власти? Может, дало о себе знать бурное социалистическое прошлое Ю. Луценко под крылом А. Мороза и Социалистической партии, и ему захотелось порадовать начальство и страну чем-то хорошим именно к 1 Мая? Может быть. Хотя, думаю, дело тут в другом. Скорее всего, власть решила сыграть на опережение, нейтрализовав убийственное для власти в целом, для Генпрокуратуры и лично ее руководителя известие о том, что Интерпол снял В. Януковича с розыска. Убийственное, как само по себе, так и, особенно, накануне 4 мая, когда должен начаться заочный суд по делу об обвинении бывшего президента в государственной измене.