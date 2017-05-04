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Правительство обнародовало результаты выполнения майских указов

Политика

В списке – 12 пунктов

Москва, 4 мая 2017, 11:26 — REGNUM  Отчет о выполнении майских указов президента РФ Владимира Путина опубликован 4 мая на сайте правительства.

В списке — 12 пунктов, которые уже выполнены. Они касаются экономики, социальной политики, здравоохранения, образования и науки, модернизации оборонно-промышленного комплекса и российских ВС.

Напомним, «майские указы» подписаны президентом России 7 мая 2012 года, в день его вступления в должность. Список содержит 218 поручений правительству РФ для выполнения в течение 2012−2020 годов.

Год назад в конце апреля российское правительство отчиталось о выполнении и снятии с контроля 154 поручений (что составило 88% от числа 175 поручений, назначенных к этому сроку).

Майские указы касаются различных сфер, в том числе социальной политики. Согласно поручениям, уже с 2012 года зарплата учителей должна была быть выведена на средний уровень в каждом регионе.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, 19 апреля, выступая в Государственной думе, премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что правительство намерено выполнить майские указы президента, прежде всего, в части зарплат в сфере образования и медицины.

«Мы продолжим эту работу и выйдем на показатели, которые определены в указах», — сказал он.

Читайте ранее в этом сюжете: Правительство РФ продолжит работу над «майскими указами»

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