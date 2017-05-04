Совет Безопасности ООН посещает Колумбию для поддержки мирного процесса

Богота, , 11:27 — REGNUM Члены Совета Безопасности Организации Объединенных Наций (ООН) 3 мая прибыли в Колумбию, чтобы в ходе исторического визита подтвердить свою поддержку мирному процессу, который правительство реализует совместно с повстанческой группировкой Революционные вооруженные силы Колумбии — Народная Армия (FARC-EP), сообщает канал TeleSur.

Самолет с членами Совета Безопасности, чей визит возглавляют представители Великобритании и Уругвая, приземлился в аэропорту Эль-Дорадо столицы Колумбии Боготы в 21.50 по местному времени (04.50 по Москве).

«Совет Безопасности желает передать поддержку Объединенных Наций мирному процессу, который протекает в Колумбии», — заявил журналистам представитель Уругвая Элбио Росельи.

За свою 70-летнюю историю Совет Безопасности Организации Объединенных Наций в первый раз в полном составе посещает страну в Южной Америке. «На сегодняшний день мирный процесс в Колумбии остается, пожалуй, наиболее обнадеживающим в повестке Совета (безопасности)», — заявил глава миссии ООН в Колумбии Жан Арно.

«Благодаря этому визиту Совет будет иметь возможность из первых рук получить сведения о достигнутом прогрессе и услышать проблемы во встречах со сторонами, играющими ключевую роль в строительстве мира», — говорится в официальном заявлении Министерства иностранных дел Колумбии.

Во время своего визита в Колумбию члены Совета встретятся с президентом Колумбии Хуаном Мануэлем Сантосом, с представителями гражданского общества, с членами миссии ООН, а также членами механизма наблюдения и проверки прекращения огня, который включает в себя наблюдателей ООН, сотрудников сил безопасности и членов FARC-EP.

Совет также имеет в своей повестке дня поездки в районы временного пребывания демобилизованных членов FARC-EP, в которых осуществляется их переход к гражданской жизни после сдачи оружия.

Напомним, что правительство Колумбии и лидеры FARC-EP 24 ноября 2016 года подписали мирное соглашение, ознаменовавшее конец 52-летнего конфликта. В рамках соглашения, партизаны и члены милиций FARC-EP переходят в специальные районы временного пребывания, где они передают оружие в руки представителей Организации Объединенных Наций.