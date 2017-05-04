Президент Трамп и премьер-министр Австралии Тернбулл встретятся в Нью-Йорке

Нью-Йорк, США, , 11:22 — REGNUM

Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Австралии Малкольмом Тернбуллом проведут встречу в Нью-Йорке, в ходе которой они наладить отношения, обострившиеся после первого телефонного звонка между главами Белого дома и австралийского правительства, сообщает Associated Press.

На встрече лидеров США и Австралии, как ожидается, будут обсуждаться Северная Корея, вопросы безопасности и экономики. Среди возможных тех обсуждения, вероятнее всего, будет соглашение, достигнутое между Вашингтоном и Канберрой до того, как в Белый дом пришел президент-республиканец Трамп о размещении до 1 тыс. 250 беженцев-мусульман. Именно оно стало причиной обострения отношений во время первого телефонного разговора между Трампом и Тернбуллом.

Помимо обсуждения вопросов двусторонних отношений, Трамп и Тернбулл отметят 75-ую годовщину Сражения в Коралловом море, которое стало одной из самых значительных морских битв на тихоокеанском театре действий Второй мировой войны

Напомним, в начале февраля нынешнего года газета The Washington Post со ссылкой на свои источники сообщила, что телефонный разговор президента Дональда Трампа с премьер-министром Тернбуллом носил крайне неконструктивный характер. Отмечалось, что Трамп попросту бросил трубку, проговорив с премьер-министром Австралии всего 20 минут, вместо запланированного часа.

Причиной подобного шага Трампа стало якобы то, что лидеры США и Австралии не смогли договориться относительно соглашения между Австралией и США о разовом переселении в США 1 тыс. 250 беженцев с Ближнего Востока и Африки, находящихся в Австралии.