В Германии растет число исламистов

Берлин, , 11:19 — REGNUM На сегодняшний день правоохранительные органы Германии зафиксировали 657 исламистов в стране, сообщает информационное агентство Ad Hoc News, ссылаясь на данные Федерального управления уголовной полиции.

В конце января 2017 года их насчитывалось 570 человек, в начале мая — 657.

Согласно информации федерального ведомства, с началом сирийского конфликта, число исламистов в стране выросло в четыре раза.

Половина всех прибывших исламистов в страны Евросоюза живут в Германии, пишет Ad Hoc News.

Около 100 человек сидят в тюрьме из-за совершения преступлений, 388 — находятся под подозрением.