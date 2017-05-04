В Германии растет число исламистов
Половина всех прибывших исламистов в страны Евросоюза живут в Германии
Берлин, 4 мая 2017, 11:19 — REGNUM На сегодняшний день правоохранительные органы Германии зафиксировали 657 исламистов в стране, сообщает информационное агентство Ad Hoc News, ссылаясь на данные Федерального управления уголовной полиции.
В конце января 2017 года их насчитывалось 570 человек, в начале мая — 657.
Согласно информации федерального ведомства, с началом сирийского конфликта, число исламистов в стране выросло в четыре раза.
Половина всех прибывших исламистов в страны Евросоюза живут в Германии, пишет Ad Hoc News.
Около 100 человек сидят в тюрьме из-за совершения преступлений, 388 — находятся под подозрением.
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