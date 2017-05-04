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Политика

Путин – Эрдоган: сложный диалог

Иллюстрация: Kremlin.ru

Станислав Тарасов, 4 мая 2017, 11:16 — REGNUM  

Встреча в Сочи президента России Владимира Путина со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, если судить по внешним впечатлениям и выступлениям на совместной пресс-конференции, носила подчеркнуто конструктивный и деловой характер. Напомним, что с августа 2016 года лидеры двух стран лично встречаются уже в пятый раз, часто беседуют по телефону. Партнеры хорошо изучили друг друга в психологическом смысле, что имеет важное значение в ситуации перепадов в отношениях между двумя странами.

В ходе предыдущего визита в Россию президент Турции заявлял, что после инцидента со сбитым турецкой армией российским самолетом в ноябре 2015 года и убийства посла России в Турции процесс восстановления отношений двух стран восстановился в «полном объеме». Однако сейчас в Сочи президент России уточнил, что еще не совсем, этот процесс, диалог между двумя странами приобретает «особый статус», продолжая восстанавливаться «в полном формате». Конечно, это далеко не та золотая пора, когда стороны до так называемой арабской весны в Северной Африке и на Ближнем Востоке, сирийского кризиса уверенно заявляли о возможности довести товарооборот между двумя странами до $100−150 млрд, превратить экономики двух стран чуть ли не во взаимодополняемые.

Сегодня картина — по разным причинам — выглядит иначе. По итогам прошлого года объем российско-турецкой торговли уменьшился на 32% и составляет всего лишь $15,8 млрд. Конечно, перспективы остаются, если иметь в виду реализацию стратегических проектов — строительства газопровода «Турецкий поток» и АЭС «Аккую». В этой связи стало складываться ощущение, что Анкара пытается вернуть в отношениях с Россией формулу «экономика — отдельно, политика — отдельно». Не случайно перед вылетом в Сочи Эрдоган уверенно говорил, что необходимо со стороны России снятие торговых санкций против Турции в целях окончательной нормализации отношений. Что-то вышло, но не совсем. «Договорились по всем вопросам, кроме томатов», — заявил турецкий президент в Сочи по итогам переговоров.

Все дело в том, что еще недавно Анкара воспринималась Москвой как стратегический партнер, вкупе с Ираном, на сирийском направлении. Но после того, как турецкие власти поддержали удар США по сирийской авиабазе, демонстрируя слишком быструю дипломатическую «гибкость» и стремление играть по собственным правилам и только в своих интересах, появились сомнения в политической устойчивости Турции. И не только в России. Очевидно, отсюда Эрдоган после четырехчасового диалога с Путиным, даже несмотря на то, что был назван российским коллегой «добрым и дорогим другом» и выглядел напряженным и несколько расстроенным. Стало ясно, что просто так войти в прежнюю ситуацию уже невозможно.

Так, либерализация визового режима России из-за террористических угроз возможна только для ограниченного круга специалистов, остальным турецким гражданам для поездок придется получать визы. Главная причинам в том, что Турция изменилась, ведя войну сразу на нескольких фронтах. На сирийском направлении в ходе переговоров был достигнут результат тактического свойства — создания в Сирии так называемых зон безопасности, где боевые действия, включая полеты авиации, будут полностью прекращены. Да и то, за этим предварительно стояла договоренность России с США.

«Мы с господином президентом (Турции) придерживаемся точки зрения, что решение сирийского конфликта может быть обеспечено исключительно политико-дипломатическими средствами. Напомню, что во многом благодаря активной роли России, Турции, Ирана удалось не только добиться прекращения боевых действий между сирийскими правительственными войсками и вооруженной оппозицией, но и усадить их за стол переговоров в Астане, где сегодня стартует очередной четвертый раунд консультаций», — подчеркнул Путин.

Одним словом, из романа между Москвой и Анкарой ушел налет прежней романтики, первичной эйфории. Стороны предпочитают сухой конкретный диалог по конкретным практическим делам. Не более того. Да, уже одно это, по словам президента России, «говорит о том, что российско-турецкие отношения приобретают особый характер и в полном формате восстанавливаются», но во взаимосвязи с внутриполитической ситуацией в Турции, что может создать, а может и не создать «дополнительных условий для поступательного развития российско-турецких отношений». Правда, Эрдоган уверяет, что результаты его переговоров с Путиным «будут видны» уже через несколько дней. Посмотрим.

regnum author Станислав Тарасов
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