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Эстония считает время своего председательства в ЕС «судьбоносным»

Политика

Главный вызов – сохранение единства ЕС – следует решить путем убеждения граждан в его полезности, считают в Таллине

Таллин, 4 мая 2017, 11:11 — REGNUM  Председательство Эстонии в Совете Европейского союза приходится на время (вторая половина 2017 года), которое имеет для ЕС определяющее значение. Об этом ИА REGNUM сегодня, 4 мая, сообщили в канцелярии правительства Эстонии со ссылкой на итоги встречи премьер-министра страны, председателя левой Центристской партии Юри Ратаса с руководством Европейской комиссии в Брюсселе.

На встрече были подняты вопросы приоритетов Эстонии на посту главы ЕС, а также обсуждались мероприятия и общие вызовы на этот период. Делегация страны сообщила Еврокомиссии, что главная задача Эстонии как председателя — поддержать единство ЕС и его способность принимать решения.

«Европейский союз опирается на четыре основных свободы, а также на единое понимание мира и благополучия, — заявил Ратас. — Имея это в виду, целью председательства Эстонии является работа над темами, которые помогут выстроить и поддержать Европу открытой, с ориентированной на обновление экономикой, поддержать безопасность Европы, продвигать цифровую Европу и свободное движение данных, а также обеспечить, чтобы деятельность ЕС была устойчивой».

По словам Ратаса, в этот период «Европейский союз должен не только говорить о единстве, но совместно действовать, потому что только делами мы покажем истинную ценность единства». Он убежден, что главный вызов момента — потребность объяснять гражданам ценность Европейского союза в их жизни и показывать, что ЕС работает.

«Мы должны доказать, что готовы и в состоянии принимать тяжелые решения и показывать реальные результаты. Европейский союз может решить или как минимум смягчить кризисы, найти ответы на новые вызовы и работать во имя перемен к лучшему», — подчеркнул политик.

При это он убежден, что и страны-члены, и институты власти Европейского союза должны работать, в первую очередь, на благосостояние людей.

Глава правительства Эстонии заверил Брюссель, что позиция руководства его страны строится на широкой поддержке местным населением членства в ЕС: «Около 80% эстонцев постоянно поддерживают наше членство и нашу единую валюту».

На встрече с Европейской комиссией был представлен также обзор важнейших мероприятий в свете приоритетов председательства Эстонии и актуальных вопросов ЕС. Премьер-министр Юри Ратас встретился в Брюсселе также с председателем Совета Европейского союза Дональдом Туском, чтобы составить план работы и мероприятий на вторую половину года.

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