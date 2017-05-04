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На авиабазе НАТО в Эстонии начали дежурство испанские ВВС

Политика

С мая 2014 года Эмари наряду с другим бывшим советским аэродромом в Шауляе (Литва) является базой для охраны воздушного пространства НАТО в регионе прибалтийских государств

McDonnell Douglas F/A-18 Hornet испанских ВВС
SrA Greg L. Davis, USAF
McDonnell Douglas F/A-18 Hornet испанских ВВС

Таллин, 4 мая 2017, 11:06 — REGNUM  С 3 мая на дежурство по охране воздушного пространства стран НАТО в балтийском регионе на аэродроме Эмари (северная Эстония) заступила эскадрилья испанских ВВС, расквартированная в составе 15-го авиаполка на авиабазе в Сарагосе. Об этом ИА REGNUM сегодня, 4 мая, сообщили в министерстве обороны Эстонии, отметив, что в состав подразделения входят истребители F-18 Hornet.

Испанцы сменили подразделение немецких ВВС. Помимо дежурства они займутся проведением тренировочных полетов в воздушном пространстве Эстонии.

На церемонии приема самолетов союзников по НАТО председатель комиссии по гособороне парламента Эстонии, бывший министр обороны, член Социал-демократической партии Ханнес Хансо заявил, что «единство и солидарность союзников — не пустые слова»: «НАТО хорошо взаимодействует и способно успешно реагировать на изменяющиеся условия в вопросах безопасности».

Напомним, ВВС стран-членов НАТО осуществляют охрану воздушного пространства прибалтийских союзников со дня вступления Эстонии, Латвии и Литвы в военный альянс 29 марта 2004 году. В 2012 году это решение на встрече руководства НАТО в Чикаго (США) стало бессрочным.

Аэродром Эмари — бывший аэродром штурмовой авиации ВВС СССР. С 2004 года проводилась его масштабная реконструкция на средства США и НАТО, завершенная в сентябре 2010 года. С мая 2014 года Эмари наряду с другим бывшим советским аэродромом в Шауляе (Литва) является базой для охраны воздушного пространства прибалтийских государств. Истребители стран НАТО находятся на базе по 4 месяца, после чего осуществляется ротация. В последний раз истребители ВВС Испании базировались в Эмари в период декабря — апреля 2014−2015 годов.

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