Четверг, 4 Мая 2017 года
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Украине запретили финансировать «Азов» за счет США

Политика

Средства США не могут быть использованы для любой помощи этому батальону

Техника националистического полка «Азов»
Wanderer777
Техника националистического полка «Азов»

Вашингтон, 4 мая 2017, 11:01 — REGNUM  Запрет на расходование средств, выделяемых Украине Вашингтоном, на финансирование украинского националистического батальона «Азов» введен американским Конгрессом. Соответствующий документ опубликован 4 мая.

Решение о запрете финансирования организации принято палатой представителей 3 мая. «Средства, предусмотренные данным законом, не могут быть использованы для поставок вооружений, проведения подготовки или оказания любой иной помощи батальону «Азов», — сообщается в решении.

В документе сказано, что до конца финансового года (30 сентября 2017 г.) Вашингтон может потратить $150 млн на оказание помощи Украине. При этом Украине запрещено заключать контракты с «Рособоронэкспортом».

Напомним, в конце апреля стало известно, что Вашингтон в 2018 году сократит финансовую поддержку развивающихся стран: финансирование Украины урежут почти на 70%.

Читайте подробнее: В США на 70% урежут финансирование Украины в 2018 году — СМИ

2 мая посольство Украины в Вашингтоне сообщило, что США могут выделить Киеву в 2017 году не менее $560 млн.

Читайте подробнее: Посольство Украины: США выделят Киеву не менее $560 млн

Читайте ранее в этом сюжете: Вандалы из группировки «Азов» разрисовали российский банк в Одессе

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