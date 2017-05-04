Украине запретили финансировать «Азов» за счет США

Вашингтон, , 11:01 — REGNUM Запрет на расходование средств, выделяемых Украине Вашингтоном, на финансирование украинского националистического батальона «Азов» введен американским Конгрессом. Соответствующий документ опубликован 4 мая.

«Средства, предусмотренные данным законом, не могут быть использованы для поставок вооружений, проведения подготовки или оказания любой иной помощи батальону «Азов»,

Решение о запрете финансирования организации принято палатой представителей 3 мая.— сообщается в решении.

В документе сказано, что до конца финансового года (30 сентября 2017 г.) Вашингтон может потратить $150 млн на оказание помощи Украине. При этом Украине запрещено заключать контракты с «Рособоронэкспортом».

Напомним, в конце апреля стало известно, что Вашингтон в 2018 году сократит финансовую поддержку развивающихся стран: финансирование Украины урежут почти на 70%.

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2 мая посольство Украины в Вашингтоне сообщило, что США могут выделить Киеву в 2017 году не менее $560 млн.

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