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В черный список «Миротворца» попал актер Дмитрий Харатьян

Политика

Его обвиняют в нарушении законодательства Украины — артист неоднократно посещал Крым

Киев, 4 мая 2017, 10:37 — REGNUM  Администрация скандально известного украинского сайта «Миротворец» обновила свой черный список российских артистов, в него попал актер Дмитрий Харатьян, говорится в сообщении ресурса.

Его обвиняют в нарушении законодательства Украины — артист неоднократно посещал Крым. Киев требует, чтобы все поездки в этот российский регион проходили с ведома и с разрешения украинских властей.

«Миротворец» уточняет, что информация о Харатьяне попала в базу данных сайта, потому что он неоднократно «пересекал государственную границу Украины».

Напомним, сайт «Миротворец» заносит в свой черный список тех российских и иностранных граждан, которые публично выражают неприятие действий официального Киева или украинских националистов, а также посещают Крым.

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Ранее в этот список попали Диана Гурцкая, Юрий Лоза, Дима Билан, Стивен Сигал, Ольга Кабо и многие другие люди. Их обвиняют в «отрицании российской агрессии и поддержке аннексии Крыма», а также в «незаконном пересечении государственной границы Украины».

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