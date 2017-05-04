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Новый виток насилия в ходе уличных протестов в Венесуэле

Политика

В ходе конфронтации активистов оппозиции и сотрудников полиции погиб молодой человек

Каракас, 4 мая 2017, 10:38 — REGNUM  Новый виток насилия в ходе массовых уличных протестов в Каракасе привел к гибели еще одного человека, увеличив общее число жертв протестов до 34 человек, на фоне эскалации напряженности в стране в связи с объявлением президентом Николасом Мадуро созыва Учредительного собрания для изменения Конституции, сообщает издание El Periódico.

Тысяч сторонников оппозиции 3 мая снова попытались пройти из западной части Каракаса к зданию парламента, что закончилось столкновениями с силами безопасности, блокировавшими дорогу в центральный район столицы. В ходе конфронтации с активистами оппозиции сотрудниками полиции пришлось применить слезоточивый газ и резиновые пули.

Эскалации насилия произошла после того, как группа демонстрантов в масках начала бросать камни и бутылки с зажигательной смесью в бронеавтомобили и служащих Боливарианской национальной полиции и Боливарианской национальной гвардии.

По данным, предоставленным министром внутренних дел Венесуэлы Нестором Реверолом, в ходе беспорядков была зафиксирована смерть молодого человека, получившего огнестрельное ранение в шею. Министр не уточнил деталей о возможных авторах или обстоятельствах гибели молодого человека.

Власти также сообщили о более чем 180 раненых, в их числе шесть венесуэльских депутатов, большинство из них пострадало от удушья и травм, полученных в результате давки.

Оппозиция подтвердила данные о пострадавших депутатах и объявила, что намерена оставаться на улицах до тех пор, пока, среди прочих требований, в стране не будет восстановлен конституционный порядок, нарушенный, по мнению оппозиционных лидеров, после решения Верховного суда о взятии на себя полномочий парламента.

Организация Студенческое движение, собравшая вокруг себя группы оппозиционно настроенных студентов из большинства крупнейших университетов страны объявила о новых акциях во всех венесуэльских высших учебных заведениях.

Мадуро, тем временем, отреагировал на насилие, причиненное во время и после протестов, заявив, что оппозиция поднимает «вооруженный мятеж» и стала «антинародной». Президент добавил, что он отдал приказ о поиске вооруженных групп, которые, как он выразился, были подняты против народа.

В своем выступлении из штаба избирательной власти Мадуро заявил, что в стране развивается «переворот» и заверил, что оппозиция терпит поражение, однако добавил, что «нужно еще многое сделать».

Глава государства обвинил главу парламента оппозиционера Хулио Борхеса в «преступлениях» и актах насилия, происходящих в стране.

Президент пояснил, что «оригинальная учредительная власть» Национального Учредительного собрания является единственной альтернативой для достижения мира и преодоления «государственного переворота».

Напомним, несмотря на то, что решение об ограничении полномочий парламента Верховным судом было отозвано через несколько дней после принятия, оппозиция потребовала увольнения судей, которые вынесли решение, а также выборов во все государственные учреждения, включая выборы президента страны.

Инициатива президента Венесуэлы Николаса Мадуро созвать Учредительное собрание — Конституционную Ассамблею ‑ и реформировать правовую систему страны оппозиция восприняла как еще одну попытку исполнительной власти нанести «удар» по Конституции и укрепиться во власти.

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