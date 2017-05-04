Шульц: Франция в руках Ле Пен — хаос

Берлин, , 10:37 — REGNUM Председатель Социал-демократической партии Германии Мартин Шульц обратился с критикой в адрес кандидата на пост президента Франции Марин Ле Пен в рамках интервью газете Berliner Morgenpost 3 мая.

«Франция является постоянным членом Совета Безопасность ООН, вместе с Германией она содействует стабильности в еврозоне, как и во всем Европейском Союзе», — отмечает Шульц.

Социал-демократ призывает французское общество тщательно подумать, за кого они отдадут голос во втором туре выборов президента Франции 7 мая.

«Страна такого значения в руках ультранационалистов во главе с Ле Пен будет хаосом, — добавляет Шульц. — Ле Пен известна своей безжалостностью, цинизмом и антигерманской настроенностью».

Как кандидат на пост канцлера ФРГ он приветствует кандидатуру лидера партии «Вперед!» Эммануэля Макрона.

«У Макрона есть желание к обновлению и восстановлению Франции, вместе с ним мы могли бы содействовать реформам в ЕС», — отмечает социал-демократ.

Кто займет пост президента, станет известно после подведения итогов второго тура голосования 7 мая. По результатам первого тура, состоявшегося 23 апреля, Макрон опередил Ле Пен на 2,7%, заручившись поддержкой 24% граждан.