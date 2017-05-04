Что мы увидим на Параде Победы 2017 года в Москве: фоторепортаж
Репортаж ИА REGNUM со второй ночной репетиции Парада Победы
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Леонид Нерсисян, 4 мая 2017, 10:31 — REGNUM
3 мая в Москве прошла вторая ночная репетиция военного парада, посвященного 72-летию Победы в Великой Отечественной войне.
В Параде Победы 2017 примет участие 114 единиц сухопутной техники, 72 единицы авиации и 10 001 военнослужащий. Главными новинками в этом году станут танки Т-72Б3 с дополнительной защитой и арктическая техника — зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-СА"и зенитный ракетный комплекс малой дальности «Тор-М2ДТ». Обе машины созданы на базе двухзвенного вездехода ДТ-30 «Витязь», предназначенного для работы в условиях Крайнего Севера.
ИА REGNUM подготовило фоторепортаж с репетиции Парада Победы.
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