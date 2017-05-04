Плавучие АЭС Китая позволят милитаризировать Южно-Китайское море

Вашингтон, , 10:30 — REGNUM Китайские плавучие АЭС нарушат стратегический баланс в Юго-Восточной Азии за счет удара по главенству права и позициям США в регионе и позволят Пекину нарастить войска в регионе и ввести над ним зону воздушной идентификации, пишет Джеффри Орданиэль в статье для The Strategist.

По его мнению, подобным планам Китая должны противостоять администрация президента США Дональда Трампа. Вашингтону следует вести обсуждения относительно превентивной дипломатии и собирать общественное мнение стран региона против плавучих АЭС на территориях.

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Речь идет о нескольких малогабаритных модульных ядерных реакторов морского использования, получивших кодовое обозначение ACPR50S. Ожидается, что Пекин сможет разместить их в Южно-Китайском море для снабжения энергией насыпных островов к 2020 году.

Если это произойдет, весь стратегический расклад в регионе поменяется: для защиты реакторов Китай усилит свою военное присутствие в важнейшем регионе мира и получит возможность перекрыть водную артерию, считающуюся «горлом мира».

Также наличие АЭС станет для Китая инструментом стратегического сдерживания, поскольку любой вооруженный конфликт может привести к ядерной катастрофе в важном для торговли и морских коммуникациях регионе.

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В настоящее время инфраструктура Китая на искусственных островах снабжается с помощью дизельных генераторов, а также ограниченными источниками солнечной и ветряной энергии.

По данным СМИ, АЭС будут применяться для производства электроэнергии, тепла и опреснения воды на самых отдаленных островах, а также для морской разведки месторождений нефти и газа. Частично этот проект финансируется вооруженными силами Китая.