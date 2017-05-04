Комитет Совета Европы принял «беспрецедентное» решение по Грузии

Тбилиси, , 10:45 — REGNUM Комитет заместителей министров Совета Европы на заседании 3 мая принял беспрецедентное решение по вопросу повестки дня «Совет Европы и конфликт в Грузии», сообщает пресс-служба МИД Грузии.

По информации министерства, основанием этого документа стали решения, принятые комитетом в течение 2014, 2015 и 2016 годов. В нем выражается твердая поддержка суверенитета и территориальной целостности Грузии и заостряется внимание на правовой ответственности России как страны, осуществляющей фактический контроль над «оккупированными территориями» Грузии, поясняют в МИД.

По оценке внешнеполитического ведомства, данное решение является значительным шагом вперед в определении статуса «оккупированных регионов». В нем четко сформулировано, что Грузия не может осуществлять легитимную юрисдикцию над своими регионами из-за «незаконных действий России». В этом документе впервые зафиксировано, что конфликт протекает между Россией и Грузией.

В решении говорится, что «действия и политика России в отношении регионов Грузии препятствуют мирному урегулированию конфликта, подрывают усилия, направленные на упрочение безопасности и стабильности, нарушают суверенитет и территориальную целостность Грузии». В документе подчеркивается, что те акты, которые изданы Россией и направлены на изменение статуса регионов Грузии, не будут иметь правовых последствий, поясняют в МИД Грузии.

Авторы документа выражают глубокое беспокойство в связи с процессами возведения искусственных заграждений, нарушения прав и свобод граждан. Одновременно приветствуются усилия правительства Грузии по углублению гуманитарной деятельности с населением Абхазии и Южной Осетии.

Комитет призывает Россию прекратить незаконные действия, подчиниться международным обязательствам, выполнить соглашение о прекращении огня и обеспечить допуск постоянных органов Совета Европы на территории, оставшиеся вне контроля правительства Грузии.

МИД Грузии приветствует это решение и благодарит страны Совета Европы за оказанную твердую поддержку.