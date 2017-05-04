Путин лидирует в рейтинге доверия политикам с большим отрывом: опрос

Москва, , 10:19 — REGNUM В рейтинге доверия политикам с большим отрывом от остальных по-прежнему лидирует президент России Владимир Путин (в течение апреля показатель колебался с 49,7% до 48,4%). Такие данные представил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

В Топ-3 рейтинга доверия также вошли Дмитрий Медведев (16,1%) и Сергей Шойгу (15,8%).

Лидером «антирейтинга» остается Владимир Жириновский: по данным на 30 апреля 28,8% граждан сказали, что не доверили бы ему решение важных государственных вопросов.

Показатель одобрения деятельности президента РФ повысился с 81,6% (27 марта) до 82,7% (30 апреля).

Работу премьер-министра за тот же период положительно оценили 52,1% (с 54,8% в начале месяца), правительства России — 56,0%.

Электоральный рейтинг партии «Единая Россия», набрав годовой максимум в середине марта (51,4%), в конце апреля составил 48,1%.

ЛДПР, продержавшись три недели на отметке 12,6%, к концу апреля опустилась до 12,0%.

Декларируемая поддержка КПРФ росла несколько недель подряд, однако в последнюю неделю месяца снизилась до 10,2%.

Рейтинг «Справедливой России» на конец апреля составил 5,4% (в начале апреля — 4,8%).

Опросы проведены в 2017 г. Каждый день опрашивались 600 респондентов не менее чем в 80 регионах РФ. Приведено среднее значение за семь дней опроса (за неделю объем выборки — 4200 респондентов). Метод опроса — телефонное интервью по случайной выборке стационарных и мобильных номеров.

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Как сообщало ИА REGNUM, по данным опроса, если бы президентские выборы состоялись в ближайшее воскресенье, большая часть жителей России (83%) проголосовала бы за Владимира Путина.

Напомним, выборы президента России должны состояться 11 марта 2018 года.