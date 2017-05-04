Strategist: Плавучие АЭС КНР – угроза интересам США в Юго-Восточной Азии

Пекин, , 10:08 — REGNUM Китай планирует направить в Южно-Китайское море плавучие АЭС, которые поспособствуют развитию его военной инфраструктуры на спорных островах в регионе, а также морской нефте‑ и газодобыче. США, их партнеры и союзники, а также страны АСЕАН должны приложить все усилия, чтобы помешать этому, пишет Джеффри Орданиэль в статье для The Strategist.

В ноябре 2016 года Китай объявил о том, что страна начала возведение своей первой плавучей АЭС. Проект, уже ставший «первоочередной задачей», поспособствует усилению военно-морской стратегии Пекина. В феврале 2017 года официальный представитель правительства по вопросам науки и технологий подтвердил, что плавучая АЭС начнет работу к 2020 году и поспособствует осуществлению Китаем действий в море.

Читайте также: АЭС в Южно-Китайском море: Китай введет в эксплуатацию плавучую АЭС

Несмотря на то что плавучая АЭС — концепция не новая, в китайской корпорации General Power Corporation (CGN) заявили, что она может использоваться для глубоководной добычи нефти и газа в Южно-Китайском море. Сама эта задумка, если она будет воплощена в жизнь, в значительной степени изменит стратегический расклад в Южно-Китайском море, а также станет серьезной провокацией против стран АСЕАН, претендующих на эти территории. Так, АЭС, как плавучие, так и иные, требуют обеспечения безопасности. поэтому подобные требования станут оправданием дальнейшей милитаризации спорных территорий, что, в свою очередь, приведет к усилению незаконного присутствия и претензий на регион.

Читайте также: Первая плавучая АЭС появится в Китае уже в 2018 году

Инфраструктура Китая, установленная на возведенных им искусственных островах, на данный момент снабжается с помощью дизельных генераторов, а также ограниченными источниками солнечной и ветряной энергии. По данным издания Global Times, Пекин разместит плавучие АЭС в Южно-Китайском море к 2020 году. Согласно информации CGN, будет построено несколько малогабаритных модульных ядерных реакторов морского использования, получивших кодовое обозначение ACPR50S. Они будут применяться для производства электроэнергии, тепла и опреснения воды на самых отдаленных островах, а также для морской разведки месторождений нефти и газа. Что имеет немаловажное значение, частично этот проект финансируется вооруженными силами.

Читайте также: Китай взялся за строительство мини-АЭС собственной разработки

Существует несколько причин, по которым такое развитие событий необходимо заблокировать до того, как оно стало очередным свершившимся фактом. Во-первых, АЭС станут оправданием дальнейшей милитаризации региона. Любой ядерный реактор, будь то сухопутный или морской, нуждается в защите. Поскольку Юго-Восточная Азия является рассадником пиратства и других международных преступлений, Пекин будет в полном праве повысить свое военное и полувоенное присутствие на спорных территориях в Южно-Китайском море. Необходимость защищать ядерные реакторы может предоставить Пекину еще один повод развернуть еще больше судов своей хорошо вооруженной береговой охраны, судов ВМС Народно-Освободительной армии, а также радарных и оружейных систем на искусственных островах.

Читайте также: На спутниковых снимках искусственных островов КНР нашли системы вооружений

Во-вторых, размещение плавучих АЭС на территории исключительных экономических зон (ИЭЗ) других стран незаконно. Большая часть этих территорий подпадает под мандат прибрежных стран АСЕАН в рамках Конвенции ООН по морскому праву об ИЭЗ. В соответствии с разделом 1, статьи 56 Конвенции и в соответствии с решением Постоянной палаты арбитражного суда Гааги от июля 2016 года, только прибрежные государства АСЕАН имеют легитимные ИЭЗ, которые предоставляют «исключительный» суверенные права на ресурсы архипелаг Спратли. Действия иностранных государств в регионе подпадают исключительно под их юрисдикцию. И хотя свобода морского движения в ИЭЗ прибрежных стран гарантирована Конвенцией, размещение там судов, таких как плавучие АЭС, в ИЭЗ другой страны и на континентальном шельфе — другое дело.

Читайте также: МИД КНР: оборонные сооружения на островах Спратли — суверенное право Китая

Наконец, с помощью АЭС у Китая появится инструмент усиления своего присутствия на спорных территориях и возможность перекрыть водную артерию, считающуюся «горлом мира». Поскольку плавучие АЭС, скорее всего, будут размещены для снабжения электроэнергией военной инфраструктуры Китая на искусственных острова, то избыток электроэнергии может расширить покрытие радаров и ракетных систем Народно-освободительной армии Китая в морской части Юго-Восточной Азии таким образом, которого невозможно было добиться с помощью дизельной, солнечной или ветряной энергетики.

Есть также признаки того, что Китай введет зону воздушной идентификации над Южно-Китайским морем, после того как закончит наращивание войск в регионе. Благодаря АЭС КНР сможет добиться этого. Более того, наличие АЭС станет для Китая инструментом стратегического сдерживания, поскольку любой вооруженный конфликт может привести к ядерной катастрофе в важном для торговли и морских коммуникациях регионе.

Поэтому Вашингтону пришло время проявить активность и дальновидность в формировании своей азиатской политики. США должны более настойчиво реагировать на события, произошедшие в регионе за последние несколько лет. Начиная с ядерной деятельности Пхеньяна до возведения островов Пекином, нарушение стратегического баланса в Азии застало Вашингтон врасплох. По сути, такое развитие событий стало свершившимся фактом, поскольку никакими средствами, помимо войны, не исправить случившееся.

Администрация президента США Дональда Трампа должна предусмотреть возможность того, что Китай развернет ядерные реакторы в Южно-Китайском море, что даст Вашингтону повод разработать стратегию не только того, как справиться с данным сценарием постфактум, но и не допустить того, чтобы он свершился.

В этом вопросе лидерство США носит критически важный характер. Вашингтон должен вести обсуждения относительно превентивной дипломатии, собирать общественное мнение стран региона против плавучих АЭС на территориях, богатых биологическими видами, поддерживать призывы стран-претендентов из АСЕАН к более эффективному и обязательному своду правил, который бы включал в себя положения против присутствия ядерных материалов на спорных территориях. Также необходимо в значительной степени повысить издержки от подобных шагов для репутации Китая. Осуществленные коллективно, подобные действия могут вынудить Китай публично отказаться от этой задумки.

Успешное размещение ядерных реакторов в Южно-Китайском море изменит в значительной мере стратегический расклад, что, в свою очередь, нарушит стратегический баланс в Юго-Восточной Азии за счет удара по главенству права и позициям США в регионе. Вашингтон, его партнеры и союзники, а также АСЕАН крайне заинтересованы в том, чтобы не допустить этого.