Без подмен: Клинцевич рассказал о месте ФБР в системе США

Москва, , 09:58 — REGNUM В Совфеде удивлены тем, что в США ФБР пытается подменять администрацию, передает корреспондент ИА REGNUM 4 мая. Первый зампред комитета Совфеда по обороне Франц Клинцевич рассказал об общей практики работы ФСБ.

«Реакция Белого дома на заявление директора ФБР Джеймса Коми — это, несомненно, пас в сторону России. Удивляет только, что в США ФБР пытается подменять администрацию», — сказал сенатор, отметив, что спецслужбы могут и должны иметь свое мнение.

«Но его лучше держать при себе и не озвучивать публично. По крайней мере, без отмашки политического руководства. Это — общая практика, которой придерживается большинство стран мира», — отметил Клинцевич.

Директор Федерального бюро расследований (ФБР) Джеймс Коми отвечал на вопросы на слушаниях в сенате Конгресса США. Сенатор-республиканец Линдси Грэм спросил директора ФБР, вмешивалась ли Россия во внутриполитические процессы в США. Коми ответил утвердительно, а также заявил, что вмешательство продолжается. Кроме того, Коми заявил, что Россия является «величайшей угрозой среди наций на земле» для американской демократии, учитывая ее «намерения и возможности».

Официальный представитель Белого дома Шон Спайсер заявил, что высказывание — мнение ФБР.

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