Квирикашвили: Грузия – очень значительный партнер США

Тбилиси, , 10:43 — REGNUM

«Письмо американских конгрессменов с выражением поддержки Грузии говорит о том, что Грузия является для США очень значительным партнером. Так было на протяжении прошедших 25 лет, и я надеюсь, что в течение следующих 25 лет мы сумеем создать еще более тесное партнерство, что является гарантом стабильного демократического развития Грузии», — заявил премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили на заседании правительства 4 мая. Так он оценил подписанное 30 конгрессменами США письмо к президенту Дональду Трампу, в котором говорится о необходимости усиления поддержки Грузии.

По словам грузинского премьера, в послании говорится о значении тесного партнерства с Грузией, об очень больших успехах Грузии на пути строительства демократических институтов, экономического развития, о том вкладе, который вносит Грузия в антитеррористические операции, несмотря на собственные проблемы с «оккупацией». В письме выражена поддержка начала переговоров между США и Грузией по соглашению о свободной торговле.

Премьер напомнил, что это не первое выражение поддержки Грузии со стороны американских законодателей.

«В последний период Конгресс принял несколько очень важных резолюций — о поддержке территориальной целостности, а также о поддержке евроатлантических устремлений. Это говорит о том, что Грузия является очень важным партнером США», — пояснил премьер-министр.

Георгий Квирикашвили уверен, что Дональд Трамп разделяет настрой и дух послания конгрессменов.