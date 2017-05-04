Анатолий Кошкин, , 09:54 — REGNUM

«Непредсказуемый» новый президент США Дональд Трамп в очередной раз явил сенсацию, допустив свою личную встречу с лидером КНДР Ким Чен Ыном. И хотя в Вашингтоне далеко не всем приглянулась такая перспектива, подобная встреча могла бы снизить напряжённость, созданную направлением к северокорейским берегам американской авианосной группировки, усиленной оснащенными ракетами подводными лодками ВМС США. Это-то как раз не по нраву американским неоконам, для которых ажиотаж вокруг КНДР весьма удобный предлог для наращивания военного присутствия США в Восточной Азии. Подлинная же цель такого наращивания — не столько ответ на ракетные испытания Пхеньяна, сколько демонстрация американской военной мощи Китайской Народной Республике, да и России.

Попутно заметим, что серия неудачных ракетных испытаний Пхеньяна наводит на мысль: не спланированные ли это подрывы ракет вскоре после запуска? Дескать, демонстрируем, что американских угроз не боимся, испытания продолжаем, но далеко запускать, особенно в сторону Японии, в создавшейся обстановке считаем нецелесообразным. Ведь ракетная техника КНДР несовершенна, ракета может отклониться и упасть где-нибудь у берегов, а то и на территории Страны восходящего солнца.

Хотелось бы надеется, что в окружении Трампа есть советники, которые объяснят патрону, что разработка ракетно-ядерного оружия используется руководством КНДР и как политический инструмент. А именно для того, чтобы побудить хозяина Белого дома, преодолев ненависть к бросившей вызов дяде Сэму маленькой, но гордой стране, начать говорить с ней не с позиций «дипломатии канонерок», а за столом переговоров. Пхеньян еще при Ким Чен Ире не раз давал понять Вашингтону, что требует уважения к себе, равноправного диалога по всему спектру двусторонних отношений, включая испытания ядерного и ракетного оружия. Однако эти инициативы неизменно наталкивались на американское высокомерие, стремление санкциями и подрывной деятельностью, а если понадобится, и вооруженной силой, «смести режим Кимов».

А вот прозванный японцами «хэндзин» (чудак, оригинал) премьер-министр Японии Дзюнъитиро Коидзуми взял, да предпринял в сентябре 2002 года сенсационно смелый шаг, отправившись в Пхеньян на встречу с Ким Чен Иром. И этот визит выглядел как дипломатическая победа не северокорейского вождя, а японского премьера. В столице КНДР высокопоставленный японец и его свита были приняты с почетом. Для находившегося тогда в Японии автора этих строк было важно выяснить, принял Коидзуми решение о поездке самостоятельно или по согласованию с руководством США. Однако обычно весьма осведомленные мои японские собеседники, да и российские высокопоставленные дипломаты в Японии не смогли с определенностью ответить на этот вопрос. Если так, то дипломатическая смелость Коидзуми заслуживает немалого уважения. И дает пример нынешним политикам.

К несомненному успеху японского премьера в Японии отнесли сделанное северокорейским лидером впервые признание факта имевших место в 70−80-е годы прошлого столетия похищения спецслужбами Пхеньяна мирных японских граждан и их насильственный вывоз в КНДР. По одной из версий похищенных японцев использовали для работы в качестве инструкторов и преподавателей японского языка в северокорейских разведшколах. Но это лишь версия. Важно было то, что северокорейский лидер официально принес Японии свои извинения и пообещал наказать похитителей. Более того, стороны тогда договорились, что оставшиеся в живых японцы приедут в Японию на две недели, затем вернутся в КНДР и через некоторое время уедут на родину окончательно — уже с семьями. Однако Коидзуми под напором японской общественности не выполнил «джентльменское соглашение». Пятеро похищенных ранее японцев прибыли в Токио, но возвращаться в КНДР отказались.

Для окончательного разрешения проблемы похищенных в мае 2004 года Коидзуми вновь посетил Пхеньян, но на сей раз договориться по всем вопросам не удалось. К тому же в японской прессе появились обвинения в адрес японского премьера по поводу попытки сделки с северокорейским руководством — обещания Коидзуми выплатить «режиму Кима» миллиарды долларов в виде компенсации за долгие годы колониального господства Японии в Корее.

Сказались и разногласия Токио и Вашингтона по «северокорейской проблеме». Японское правительство не поддержало стремление США включить КНДР в «ось зла». Как писали газеты, Госдепартамент «нервно наблюдал за конфиденциальными переговорами» между Токио и Пхеньяном. Нервозность объяснялась тем, что консервативное окружение тогдашнего президента США Джорджа Буша отнеслось к японской инициативе с подозрением, опасаясь «либерализации» курса Коидзуми в отношении КНДР. Госдепартамент прямо обвинил Японию в «заигрывании» с КНДР, по сути заставил Токио сделать шаг назад, выдвинув ряд условий продолжения переговоров с Пхеньяном, прежде всего по вопросу о ядерной программе.

Встреча Трампа с Ким Чен Ыном имела бы смысл только при условии ее проведения без предварительных условий и при искреннем стремлении сторон уйти от конфронтации и хотя бы отодвинуть опасность осуществления «превентивных ударов», о которых заявляют обе стороны. Однако, похоже, контакты лидеров двух стран не по нраву и нынешнему вашингтонскому истеблишменту, состоящему в основном всё из тех же неоконов. Официальный представитель Белого дома Шон Спайсер поспешил, по сути, опровергнуть допущение своего шефа, заявив, что «в настоящее время нет условий для встречи президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына». «Если Пхеньян продолжит свое поведение, эти условия не появятся… Мы должны увидеть, что их провокационное поведение сошло быстро на нет… Ясно, что пока ничего из этого не происходит», — добавил он. «Не думаю, что это произойдет в ближайшее время», — заключил Спайсер.

Мнение закоренелых американских неоконов выразила бывший госсекретарь США Мадлен Олбрайт, возмутившаяся словами Трампа о том, что для него «было бы честью» встретиться с Ким Чен Ыном. Олбрайт считает, что президент США не может поехать в Северную Корею «без какой-нибудь подготовки». По ее утверждению, Трамп очень стремится наладить личные отношения с мировыми лидерами, не понимая, к каким последствиям могут привести его слова. «Это, быть может, вполне возможно в бизнесе, однако это нонсенс для президента США», — вещает Олбрайт.

Состоится ли в скором будущем историческая американо-северокорейская встреча или нет, решать не только американцам. Свое слово по этому поводу должен сказать и Пхеньян. А вот Токио не грех вспомнить попытку Дз. Коидзуми нормализовать отношения с непокорным соседом, прекратить оказывать на него всемерное давление с целью свержения лидеров и разрушения государства. Во всяком случае, это гораздо лучше, чем призывать соотечественников «в случае ракетного удара ложиться на землю лицом вниз»…