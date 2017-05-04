В Магадане задержан предполагаемый сторонник террористической организации

Магадан, Магаданская область, , 09:38 — REGNUM Задержание жителя Магаданской области, подозреваемого в причастности к деятельности террористической группировки «Исламское государство» (ИГ — организация, деятельность которой запрещена в РФ) проведено сотрудниками ФСБ, сообщили 4 мая в региональном управлении службы безопасности.

Уточняется, что уголовное дело возбуждено по статье 205.2 (часть 1) УК РФ — публичное оправдание терроризма. Задержание прошло в рамках оперативно-розыскных мероприятий.

Напомним, после теракта в метро Санкт-Петербурга 3 апреля 2017 года директор ФСБ Александр Бортников на заседании Национального антитеррористического комитета РФ заявил, что проводимая в России работа по борьбе с терроризмом не в полной мере отвечает исходящей от международного экстремизма угрозе.

Бортников подчеркнул, что важно пресечение террористической пропаганды и предупреждение возможности включения в экстремистскую деятельность наиболее уязвимых социальных групп населения, в том числе и мигрантов.

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ФСБ регулярно публикует сообщения о задержании подозреваемых в терроризме лиц в разных российских регионах. Причем речь идет не только о террористах ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Так, 26 апреля ФСБ сообщила о задержании в Калининградской области 12 боевиков террористической группировки «Исламский джихад — джамаат моджахедов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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В этот же день ФСБ сообщила, что в Татарии местный житель осужден за пособничество террористам группировки «Джабхат ан-Нусра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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