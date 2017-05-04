«Лейбористы могут потерять места в органах местного самоуправления»

Лондон, , 09:45 — REGNUM В Великобритании 4 мая проходят региональные выборы, сообщает информационного агентство n-tv.

Жители смогут проголосовать за состав органов местного самоуправления всех местных советов в Шотландии и Уэльсе, в Англии будут выбирать состав 34 местных органов власти, а также будут избраны мэры шести городов, среди них Манчестер, Бирмингем и Ливерпуль.

Эксперты, опираясь на данные различных социологических опросов, предсказывают, что лейбористы потеряют места и уступят свои позиции консерваторам.

Британский политолог Тони Траверс считает, что проведение выборов в местные органы является «своеобразной репетицией» досрочных выборов в парламент Великобритании 8 июня.

Выборы в органы местного самоуправления никак не связаны с проведением досрочных парламентских выборов, они были запланированы заранее и не являются частью всеобщих выборов.