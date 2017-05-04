«Лейбористы могут потерять места в органах местного самоуправления»
В Великобритании 4 мая проходят региональные выборы. Эксперты, опираясь на данные различных социологических опросов, предсказывают, что лейбористы свои позиции консерваторам
Лондон, 4 мая 2017, 09:45 — REGNUM В Великобритании 4 мая проходят региональные выборы, сообщает информационного агентство n-tv.
Жители смогут проголосовать за состав органов местного самоуправления всех местных советов в Шотландии и Уэльсе, в Англии будут выбирать состав 34 местных органов власти, а также будут избраны мэры шести городов, среди них Манчестер, Бирмингем и Ливерпуль.
Эксперты, опираясь на данные различных социологических опросов, предсказывают, что лейбористы потеряют места и уступят свои позиции консерваторам.
Британский политолог Тони Траверс считает, что проведение выборов в местные органы является «своеобразной репетицией» досрочных выборов в парламент Великобритании 8 июня.
Выборы в органы местного самоуправления никак не связаны с проведением досрочных парламентских выборов, они были запланированы заранее и не являются частью всеобщих выборов.
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