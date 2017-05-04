Президент Польши пообещал начать легализацию украинских мест захоронения

Варшава, , 09:19 — REGNUM Не допустить инцидентов, подобных демонтажу памятника украинским карателям вблизи Перемышля, пообещал президент Польши Анджей Дуда во время телефонного разговора с президентом Украины Петром Порошенко, сообщает 3 мая пресс-служба главы Украины в соцсети Facebook.

Телефонный разговор двух президентов состоялся в связи с 226-ой годовщиной Конституции Польши. Порошенко поздравил польского президента с годовщиной и попросил отреагировать на случившееся в селе Гружовицы под Перемышлем.

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Польский президент заявил, что «лично рассмотрит случившееся событие и даст ему надлежащую оценку». Между обеими сторонами была достигнута договоренность о начале работ по легализации украинских мест захоронений в Польше и польских захоронений на Украине.

Напомним, 26 апреля общественными организациями Польши был демонтирован памятник карателям УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на кладбище в селе Гружовицы под Перемышлем в Польше.

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Лидер польского «Национального движения» Марек Кульпа заявил, что памятник был установлен незаконно, о чем его уведомили власти региона.

«Получив информацию о том, что объект размещен незаконно, мы начали работу над разрешением сноса вместе с «Патриотической ассоциацией ветеранов», — сказал Кульпа.

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