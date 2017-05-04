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Участники воздушного парада в Петербурге провели тренировку на малой высоте

Политика

Военные самолеты прилетят в Петербург в День Победы сразу с четырех аэродромов

Пилотаж
Иллюстрация: Mil.ru
Пилотаж

Санкт-Петербург, 4 мая 2017, 09:16 — REGNUM  Первая репетиция воздушной части парада в честь Дня Победы состоялась вечером 3 мая над центром Санкт-Петербурга. В ней участвовали экипажи оперативно-тактической, армейской и транспортной авиации Западного военного округа, сообщает пресс-служба ЗВО.

Самолеты и вертолеты поднимались в воздух аэродромов оперативного и постоянного базирования в Тверской, Ленинградской, Смоленской областях и Карелии.

«Летчики впервые отработали групповую слетанность в небе над Дворцовой площадью на малых и предельно малых высотах», — отметили в пресс-службе ЗВО.

Там напомнили, что 9 мая в воздушной части парада петербуржцы и гости города увидят истребители Су-35, МиГ-29, Су-27, Су-34, вертолеты Ка-52, Ми-8, Ми-24, Ми-26, транспортные самолеты Ан-12, Ан-26, Ту-134. Всего же над Петербургом пройдет более 40 единиц авиационной техники.

Напомним, тренировка наземной части парада в Петербурге состоялась вечером 3 мая на Дворцовой площади. Следующая репетиция пройдет вечером 5 мая, а генеральная репетиция — 7 мая.

В военном параде в Санкт-Петербурге 9 мая примут участие более 4 тысяч военнослужащих, около 100 единиц боевой техники и более 40 самолетов и вертолетов ЗВО.

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Активно готовится и водная часть военного парада в честь Дня Победы. 3 мая в Неву зашли подводная лодка «Колпино», малые противолодочные корабли «Уренгой» и «Зеленодольск» Балтийского флота.

Сегодня, 4 мая, и в ближайшие два дня еще семь кораблей встанут на якорь в акватории Невы. Среди них корвет «Стойкий», малые ракетные корабли «Ливень» и «Серпухов», ракетный катер «Моршанск», десантный катер «Лейтенант Римский — Корсаков» тральщики «Александр Обухов» и РТ-57.

Военно-морской парад в День Победы начнется на час раньше «сухопутного» — в 9:00. До этого военным морякам предстоит подготовить корабли к праздничным мероприятиям, а также провести ряд тренировок, отметили в пресс-службе ЗВО.

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День Победы
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