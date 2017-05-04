Затраты на празднование Дня Победы в Москве превысят 500 млн рублей — СМИ

Москва, , 09:10 — REGNUM Объем расходов властей Москвы на празднование Дня Победы составит 509 миллионов рублей, передает РБК.

Основные затраты связаны с перевозкой военнослужащих на парад на Красной площади — примерно 150 миллионов рублей. Концерт у храма Христа Спасителя обойдется в десять миллионов рублей.

Уточняется, что 3 мая был объявлен тендер на праздничное оформление Красной площади и проведение фейерверка с начальной стоимостью работ в 53,1 миллиона рублей.

Напомним, в День Победы в Москве пройдет множество праздничных мероприятий, в том числе концерты и фейерверки. Салют будет запущен 9 мая в 22:00 в 16 точках в разных районах города. Для проведения артиллерийского салюта и фейерверка привлекается 449 Отдельный гвардейский салютный дивизион.

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Директор АНО «Агентство атмосферных технологий» Виктор Корнеев сообщил, что безоблачное небо над столицей в День Победы обеспечат десять самолетов.

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