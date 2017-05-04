Зеехофер не исключает закрытие границы между Италией и Австрией

Берлин, , 09:08 — REGNUM Премьер-министр Баварии Хорст Зеехофер сообщил 3 мая в интервью немецкой газете RheinischePost, что выступает за ужесточение пограничного контроля в связи с нарастающим наплывом беженцев.

«Скоро лето, поэтому страны ЕС ожидают новой волны беженцев, — отмечает Зеехофер. — Мы не хотим повторения ситуации 2015 года».

Премьер-министр Баварии считает, что Германия не должна принимать больше беженцев, поэтому выступает за продление пограничного контроля в рамках Шенгенской зоны.

Ту же позицию занимает министр внутренних дел Германии Томас де Мезьер, который выступает за сохранение контроля на границах Германии с Австрией и Швейцарией.

Из-за закрытия Балканского маршрута в 2016 году, беженцы прибывают через Средиземное море в Италию, оттуда стремятся попасть в другие страны ЕС.

«В крайнем случае, если ситуация будет действительно очень тяжелой, стоит закрыть австро-итальянскую границу на перевале Бреннер», — добавляет Хорст Зеехофер.

Еврокомиссия продлила в последний раз пограничный контроль внутри Шенгена до ноября 2017 года.

Согласно данным ООН, за период с января по апрель 2017 года на итальянский полуостров Калабрия и остров Сицилия прибыли около 37 тыс. беженцев, что на 30% больше аналогичного периода в 2016 году.

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