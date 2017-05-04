Поправки в федеральный закон повысят статус региональных депутатов

Екатеринбург, , 08:41 — REGNUM Президент России Владимир Путин и сопредседатели Совета Законодателей слышат позицию регионов. Об этом заявила председатель Законодательного собрания Свердловской области Людмила Бабушкина, комментируя внесённые в Государственную думу поправки в федеральный закон №184, предусматривающие право региональных парламентов приглашать руководителей территориальных подразделений федеральных органов на свои заседания.

Людмила Бабушкина напомнила, что 24 апреля во время встречи Путина с членами Совета Законодателей России обсуждалось закрепление парламентам субъектов Федерации возможности приглашать и заслушивать по различным вопросам руководителей территориальных подразделений федеральных органов исполнительной власти. Президент поддержал эту инициативу. А уже 2 мая проект закона был внесён в Госдуму. Его внесли сопредседатели Совета Законодателей: глава Совета Федерации Валентина Матвиенко, спикер Госдумы Вячеслав Володин и другие.

Поправки вносят не только в 184-ФЗ, но и в федеральный закон 3 о статусе депутата. Согласно им, при взаимодействии с муниципальными, федеральными и региональными чиновниками депутаты для осуществления своих полномочий имеют право на приём в первоочередном порядке. Эти поправки также оптимистично восприняли в свердловском парламенте.

Напомним, поправки были внесены в Госдуму 2 мая. Как отмечал один из их авторов, депутат Павел Крашенинников, в России действует единая система исполнительной власти, которая включает в себя федеральные и региональные органы, но при всём этом нет единого механизма информирования о результатах деятельности территориальных подразделений федеральных органов исполнительной власти в субъектах РФ в настоящее время нет. Если законопроект примут, в чём вряд ли можно сомневаться, то он будет способствовать улучшению взаимодействия между ветвями государственной власти на уровне субъектов России.

Добавим, в Свердловской области с 2016 года практикуется так называемая депутатская вертикаль. В рамках неё депутаты Госдумы, регионального Заксобрания и муниципалитетов встречаются и обсуждают актуальные проблемы.

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