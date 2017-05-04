Четверг, 4 Мая 2017 года
08:48:21 МСК

Поправки в федеральный закон повысят статус региональных депутатов

Политика

Владимир Путин и сопредседатели Совета законодателей слышат позицию регионов, говорит спикер свердловского Заксобрания Людмила Бабушкина

Екатеринбург, 4 мая 2017, 08:41 — REGNUM  Президент России Владимир Путин и сопредседатели Совета Законодателей слышат позицию регионов. Об этом заявила председатель Законодательного собрания Свердловской области Людмила Бабушкина, комментируя внесённые в Государственную думу поправки в федеральный закон №184, предусматривающие право региональных парламентов приглашать руководителей территориальных подразделений федеральных органов на свои заседания.

Людмила Бабушкина напомнила, что 24 апреля во время встречи Путина с членами Совета Законодателей России обсуждалось закрепление парламентам субъектов Федерации возможности приглашать и заслушивать по различным вопросам руководителей территориальных подразделений федеральных органов исполнительной власти. Президент поддержал эту инициативу. А уже 2 мая проект закона был внесён в Госдуму. Его внесли сопредседатели Совета Законодателей: глава Совета Федерации Валентина Матвиенко, спикер Госдумы Вячеслав Володин и другие.

Поправки вносят не только в 184-ФЗ, но и в федеральный закон 3 о статусе депутата. Согласно им, при взаимодействии с муниципальными, федеральными и региональными чиновниками депутаты для осуществления своих полномочий имеют право на приём в первоочередном порядке. Эти поправки также оптимистично восприняли в свердловском парламенте.

Напомним, поправки были внесены в Госдуму 2 мая. Как отмечал один из их авторов, депутат Павел Крашенинников, в России действует единая система исполнительной власти, которая включает в себя федеральные и региональные органы, но при всём этом нет единого механизма информирования о результатах деятельности территориальных подразделений федеральных органов исполнительной власти в субъектах РФ в настоящее время нет. Если законопроект примут, в чём вряд ли можно сомневаться, то он будет способствовать улучшению взаимодействия между ветвями государственной власти на уровне субъектов России.

Добавим, в Свердловской области с 2016 года практикуется так называемая депутатская вертикаль. В рамках неё депутаты Госдумы, регионального Заксобрания и муниципалитетов встречаются и обсуждают актуальные проблемы.

Читайте ранее в этом сюжете: Отчёты ведомств нужно узаконить: реакция Южного Урала на инициативу Госдумы

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Государственная дума РФ VII созыва
Главное сегодня
NB!
04.05.17
Репетиция Парада Победы прошла на Красной площади в Москве — фоторепортаж
МоскваРоссия Фоторепортажи ИА REGNUM Культура
NB!
04.05.17
Дмитрий ТёткинРадио REGNUM. «Четверть часа о высоком». В гостях Мария Таранова
МоскваРоссия Мансарда «Четверть часа о высоком» Культура
NB!
04.05.17
Максим Исаев«Вывести войска с Корейского полуострова – значит решить проблему КНДР»
ВашингтонСША Значимые публикации зарубежных СМИ в переводах ИА REGNUM Политика
NB!
04.05.17
«Рубль рискует подешеветь»
МоскваРоссия Курсы валют Экономика
NB!
04.05.17
Радио REGNUM: первый выпуск за 4 мая
МоскваРоссия Радио REGNUM Политика
NB!
04.05.17
Челябинская область горит: МЧС обвиняет чиновников
ЧелябинскРоссия Лесные пожары-2017 Происшествия
NB!
04.05.17
Как сближение с Западом дало СССР «копейку»
МоскваРоссия Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Экономика
NB!
04.05.17
Кто был русский офицер, захоронение которого найдено в Турции через 140 лет
АнкараТурция Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Политика
NB!
04.05.17
Станция «Добрынинская Кольцевая». Человек заботливый
МоскваРоссия Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Культура
NB!
04.05.17
Николай Чудотворец прибывает в Россию. Только религия или — политика?
Ватикан Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Политика
NB!
04.05.17
Львовский мусор: всё это было бы смешно, когда бы не было так грустно
ЛьвовУкраина Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Политика
NB!
04.05.17
Король Трамп и принцесса Иванка. Первые сто дней президентства
ВашингтонСША Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Политика
NB!
04.05.17
Ариф Асалыоглу«Опасный шаг назад»: Эрдоган отказывается от демократии и евроинтеграции
АнкараТурция Политическая жизнь Турции Политика
NB!
04.05.17
«Переговоры Путина и Меркель напряженности не ослабили»
ЛондонВеликобритания Минские соглашения — 2 Политика
NB!
04.05.17
«Путин не намерен ради выхода РФ из изоляции жертвовать Асадом»
МадридИспания Война в Сирии Политика
NB!
04.05.17
ВКС России сократили доходы «Исламского государства»* в несколько раз
МоскваРоссия Участие ВС РФ в борьбе против исламистских террористов Политика
NB!
04.05.17
Белый дом прокомментировал слова директора ФБР о России
ВашингтонСША Российско-американские отношения Политика
NB!
03.05.17
Борис МарцинкевичМладореформатор и РАО «ЕЭС России»
МоскваРоссия Проект «Геоэнергетика» Экономика
NB!
03.05.17
Аварийное жильё — сильнее политики: как в Чувашии выполняют указы Путина
ЧебоксарыРоссия Ликвидация ветхого жилья Экономика
NB!
03.05.17
Елена ХаненковаВ чём состоит счастье трудящихся?
ЛондонВеликобритания Прожиточный минимум в России Общество
NB!
03.05.17
Александр КуркинЮжная Осетия: только с Россией, только в России
ЦхинвалЮжная Осетия Южная Осетия и Россия Политика
NB!
03.05.17
Военный Донбасс: ЛНР обнародовала фото расстрела украинской ДРГ
ЛуганскЛНР Война на Донбассе: главное Политика
ещё главное