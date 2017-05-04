Конгресс США одобрил усиление противодействия «влиянию» России‍

Вашингтон, , 08:26 — REGNUM Палата представителей Конгресса США одобрила 3 мая законопроект, согласно которому предусмотрено выделение средств на борьбу с якобы влиянием России на процессы выборов в США и других странах, сообщает Associated Press.

Принят законопроект о политике в области разведки, подразумевающий, в частности, противодействие скрытому влиянию России. Он также предполагает усиление контроля Конгресса за деятельностью разведслужб.

По данным агентства, в соответствии с инициативой будут финансироваться усилия страны по пресечению террористических атак и лишению радикалов убежищ в Ираке, Сирии и странах Северной Африки. Кроме того, будут поддержаны программы американской контрразведки по предотвращению угроз в космосе, море и киберпространстве.

Также палата представителей Конгресса США одобрила новый проект бюджета страны на 2017 финансовый год в $1,1 трлн. Он, в частности, предусматривает финансирование разведывательных программ.

Законопроект о политике в области разведки был разработан совместно Демократической и Республиканской партиями. Помимо прочего, он содержит пересмотр процедур рассекречивания докладов разведки о бывших военной активности заключенных, переведенных из тюрьмы Гуантанамо.

Далее законопроект рассмотрит Сенат, ориентировочно, он примет его на этой неделе.

Напомним, обвинения «русских хакеров», России и лично президента Владимира Путина в причастности к хакерским атакам на выборы в западных странах звучат регулярно. Наиболее яростно данные обвинения продвигает Демократическая партия США, проигравшая общенациональные выборы в ноябре 2016 года.

Обвинения России во вмешательстве в выборы в США так и не были доказаны, однако стали причиной принятия очередного пакета санкций против руководства российских спецслужб. Кремль считает обвинения необоснованными и унизительными для самих Соединенных Штатов.

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