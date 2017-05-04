Губернаторы отчитаются Путину об исполнении его указов

Чебоксары, , 08:26 — REGNUM В Москве сегодня, 4 мая, пройдёт совместное заседание Госсовета и комиссии при президенте РФ по мониторингу достижения целевых показателей социально-экономического развития по реализации «майских» указов президента Владимира Путина. Главной темой станет вопрос переселения граждан из аварийного жилья — по данной проблеме выступят как федеральные министры, так и губернаторы.

На мероприятии запланированы доклады главы Минэкономразвития, главы Минтруда, главы Минстроя. Также запланировано, что выступят губернатор Псковской области, глава Чувашиии руководитель Ростовской области. Напомним, программа расселения аварийного жилья начала действовать с 2008 года. Планировалось расселить свыше 11 млн кв. аварийного метров жилья. В сентябре 2017 года программа должна завершиться. Весной 2017 года правительство РФ втрое увеличило субсидии регионам на переселение граждан из «аварийки».

Глава Чувашии Михаил Игнатьев выступит на заседании Госсовета в качестве руководителя рабочей подгруппы с докладом по вопросу «О решении задачи по переселению граждан из аварийного жилищного фонда», сообщает пресс-служба руководителя республики. Как ранее сообщало ИА REGNUM, в апреле 2017 года, отчитываясь перед депутатами Госсовета Чувашии и отвечая на вопрос о том, что будет после завершения в 2017 году программы переселения из «аварийки», Михаил Игнатьев сообщил, что после 2017 года при предоставлении нового жилья «будем учитывать социальный статус людей», «будем копаться»: если человек не живёт в данном доме, то вряд ли он сможет рассчитывать на новую квартиру за счёт бюджета.

Напомним, вопрос переселения из аварийного жилья остаётся в стране одной из главных социальных тем, так как решает застарелую проблему наиболее незащищённых категорий граждан. Особый статус данному вопросу придали майские указы президента России Владимира Путина. Чиновники регулярно докладывают о том, как идёт переселение из «аварийки», периодически хвалясь, — до тех пор, пока не встречают претензии со стороны жителей на качество «нового старого» жилья или место предлагаемого «переселения-выселения». Как показывает ход реализации программы, таких жалоб в стране достаточно. Хромает и сама программа, что стало основанием для отставок ряда губернаторов — например, Худилайнена в Карелии или Ильковского в Забайкальском крае. Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце апреля Счетная палата РФ предоставила информацию, согласно которой наиболее сложная ситуация в этом вопросе складывается в Туве, Амурской области, Карелии, Забайкальском крае и Саратовской области. В Чувашии программу переселения из аварийного жилья во многом закрывают за счёт столицы — города Чебоксары, где наращивают темпы жилищного строительства, дающего синергетический эффект и подтягивающего за собой другие отрасли.

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Другими темами обсуждения на Госсовете в Кремле станут вопросы независимой оценки качества услуг в соцсфере и предоставление услуг через многофункциональные центры (МФЦ). В заседании также примут участие представители Общероссийского народного фронта, которые представят данные по исполнению майских поручений Владимира Путина.