Власти Венесуэлы показали заключенного оппозиционера в эфире гостелевидения

Каракас, , 08:19 — REGNUM В ходе видеотрансляции венесуэльского государственного телевидения оппозиционер Леопольдо Лопес, отбывающий наказание в тюрьме, 3 мая продемонстрировал свое хорошее самочувствие на фоне серии сообщений о его переводе в больницу, сообщает издание El Periódico.

Основатель партии Народной воли Лопес, пребывающий в Центре содержания военных подсудимых Рамо Верде, расположенном на окраине Каракаса, появляется на видео и называет дату 3 мая и местное время 9 часов вечера (04.00 4 мая по Москве).

Лопес утверждает, что чувствует себя хорошо, а затем передает привет своей семье и при этом говорит, что не понимает «почему необходимо, чтобы он подтвердил свое хорошее самочувствие прямо сейчас».

Видео с оппозиционером показал канал венесуэльского государственного телевидения в ходе программы проправительственного депутата Диосдадо Кабельо. Кабельо распространил видео после ряда сообщений, в которых утверждалось, что Лопес был переведен из тюрьмы в военный госпиталь.

Ранее официальные представители партии Лопеса заявляли, что не осведомлены о положении оппозиционера и пытаются вместе с семьей узнать о его состоянии.

Жена находящегося в заключении политика Лилиан Тинтори написала в социальной сети Twitter: «Прямо сейчас я нахожусь на пути к военному госпиталю, чтобы просить о свидании с Леопольдо», без уточнения деталей.

«Мы уже 30 дней не видели Леопольдо (…) Мы хотим, чтобы нам сказали, где он», — позже заявила Тинтори репортерам из больницы в сопровождении матери Лопеса Антониеты Мендос, адвоката политика Хуана Карлоса Гутьерреса и четырех оппозиционных депутатов.

Ранее Тинтори рассказывала, что Лопес находится в одиночной камере больше месяца, и ему не разрешают визиты членов семьи и адвокатов.

Напомним, суд Венесуэлы приговорил в сентябре 2015 года лидера партии Народная воля Леопольдо Лопеса к 13 годам и девяти месяцам заключения за организацию массовых беспорядков, поджог и убийство в ходе акций протеста в 2014 году. Amnesty International, Human Rights Watch и другие правозащитные организации считают его политическим заключенным. Между тем, одним из главных требований оппозиции и ряда иностранных правительств, оказывающих давление на правительство Венесуэлы, является освобождение политических заключенных.