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В США активистке левого движения могут дать срок за смех в Конгрессе

Политика

Американские власти подали в суд на Дезири А. Файруз

Вашингтон, 4 мая 2017, 08:11 — REGNUM  Наказание в виде тюремного заключения грозит активистке движения Code Pink, засмеявшейся на публичных слушаниях в американском Конгрессе, пишет газета New York Times.

Уточняется, что американские власти подали в суд на Дезири А. Файруз, которая во время утверждения американским сенатом Джеффа Сешнса на должность генпрокурора, «не смогла не рассмеяться». Смех женщины вызвала характеристика, которая была дана на слушаниях Сешнсу, якобы приверженному идее всеобщего равенства перед законом.

Файруз сочла такую формулировку смехотворной, поскольку ей известно, что Сешнс симпатизировал расистскому движению Ку-клукс-клан, пишет газета The Huffington Post. Во времена правления 40-го президента США Рональда Рейгана Сенат заблокировал его назначение федеральным судьей из-за расистских взглядов.

Наказание также грозит еще двум активисткам движения, которые участвовали в слушаниях и поднялись со своих мест до начала заседания. Женщины были одеты в «форму» рКу-клукс-клана. По их словам, они не хотели срыва слушаний, но намеревались высказать протест Сешнсу.

Всем активисткам грозит тюремное заключение на срок до полугода и штраф в размере $500. Никто из них не признает свою вину.

Напомним, Code Pink, или «Кодекс розового цвета» — левая неправительственная организация, позиционирующая себя как «движение за мир и социальную справедливость».

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