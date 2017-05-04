«Вывести войска с Корейского полуострова – значит решить проблему КНДР»

Вашингтон, , 08:13 — REGNUM На фоне очередного обострения на Корейском полуострове, где КНДР проводит испытания баллистических ракет, президенту Дональду Трампу необходимо разработать новую стратегию, которая бы не основывалась на убежденности в том, что военное присутствие США в Южной Корее играет ключевую роль в глобальном лидерстве Белого дома, пишет Дуглас Макгрегор в статье для The National Interest.

Так, президент Трамп должен дать понять председателю КНР Си Цзиньпину, что вывод войск США с Корейского полуострова и последующий нейтралитет единого корейского государства зависит от поддержки Пекином объединения страны под управлением Сеула. Готовность Пекина поддержать единую, но нейтральную и не присоединившуюся ни к одному альянсу Корею станет гарантией для Пекина, что Корейской полуостров больше не будет использоваться в качестве пути вторжения в Китай.

Предложение Вашингтона может увенчаться успехом, если оно подтолкнет КНР к сотрудничеству с Сеулом, Вашингтоном и Токио. Обоснованно или нет, но Пекин опасается присутствия вооруженных сил США в Евразии, поэтому КНР будет приветствовать их уход. Однако в Пекине также понимают, что если Сеул не возьмет под свой контроль КНДР и ее «угнетенные и голодающие массы», правительство Северной Кореи станет экономическим ярмом и вечным катализатором ненужных конфликтов между соседями Китая и США.

Во время переговоров с Цзиньпином Трамп мог понять, что Пекин не стремится к войне с США, наоборот, Пекин хочет вести дела с Вашингтоном. Тем не менее если США нанесут удар по КНДР, готовность Пекина сотрудничать по разрешению кризиса исчезнет. Что хуже, Пекин посчитает, что его собственная безопасность требует более близких военных отношений с Москвой — развитие событий, которое с точки зрения Китая неестественно и нежелательно. Очевидно, что Вашингтон должен предотвратить развитие событий по этому сценарию, в противном случае это станет преградой для будущего сотрудничества между США и КНР — двух крупнейших мировых экономик.

Так почему же подобная мысль не была высказана в Белом доме? Почему президент по-прежнему требует, чтобы Сеул заплатил за размещение дополнительных войск США на Корейском полуострове, а не стремится найти путь объединения и свободы Кореи с помощью ухода войск США с полуострова? Все же экономика Республики Корея в 50 раз больше экономики КНДР. По экономическим показателям Северная Корея уступает даже Эфиопии. Несмотря на её крайне преувеличенные заявления о своей военной мощи, КНДР, подчеркивает автор, — умирающее государство.

Одной из причин может быть то, что советники президента Трампа, как и многие в Вашингтоне, выступают против любого изменения послевоенного статус-кво. Возможно, они втайне привержены неофициальной, но вполне реальной заморской военно-экономической «империи» США? Если это так, то они путают временное военное присутствие, ставшее результатом тупика и продвинутого президентом Эйзенхауэром в 1953 году решения, с долгосрочными интересами США.

Так, в ходе президентской кампании 1952 года Эйзенхауэр пообещал отправиться в Корею, чтобы своими глазами увидеть ситуацию на месте. Однако он не делал обещаний относительно того, как он закончит глубоко непопулярную войну, унесшую к 1953 году жизни более 30 тыс. военнослужащих США. Придя к власти, он был решительно настроен остановить рост федерального правительства, сбалансировать государственный бюджет, а также снизить темпы инфляции, однако корейская война заставила его отложить эти задачи.

Вскоре после прибытия в Корею президент Эйзенхауэр узнал, что генерал Марк Кларк — командующий войсками США и союзников — хотел провести широкомасштабное фронтальное наступление против армий Китая и Северной Кореи. Он хотел осуществить также одновременные воздушные и морские операции против целей в Китае. Кларк был убежден, что подобные операции могут привести к поразительной победе.

Глава Белого дома не был так уверен, ему, возможно, было известно, подчеркивает автор, что Москва, а не Пекин дала добро на вторжение Северной Кореи в Южную. Эйзенхауэр точно знал тем не менее, насколько затратным и обреченным было вторжение Японии в Китай в 1937 году, а также то, какое сопротивление оказал Пекин во время Второй мировой войны, нанеся фатальный удар по военной силе Токио.

Вместо того чтобы расширять масштабы войны, как рекомендовал генерал Кларк, Эйзенхауэр закончил конфликт на наилучших условиях, настаивая, что объединение Кореи будет в конечном счете достигнуто политическими, а не военными методами. В мае 1953 года 69% граждан США одобрили действия президента, хотя 55% по-прежнему выступали против войны.

Мир изменился с окончания Корейской войны. Китай и США являются торговыми партнерами такого масштаба, который мало кто представлял себе. В отличие от Германии, Япония готова стать независимой мировой державой и играть ключевую роль в сохранении стабильности в Азии. Вьетнам больше не испытывает непреодолимой враждебности к США, однако граждане США по-прежнему так же против войны в Азии, как они были в 1953 году.

Вывод прост, заключает автор, президенту Трампу пришло время создать новую стратегию — такую, которая будет отвергать убежденность в том, что военное присутствие на Корейском полуострове носит ключевой характер в глобальном лидерстве США. Это не так, все изменилось.