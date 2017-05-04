В Сааре образовалась правящая коалиция

Саарбрюккен, Германия, , 08:13 — REGNUM Переговоры 3 мая между главами партий Христианско-социального союза (ХДС) и Социал-демократической партии Германии (СДПГ), представленных в земельном парламенте Саара, прошли успешно, сообщает Der Spiegel.

Лидер ХДС Аннегрет Крамп-Карренбауэр и лидер СДПГ Анке Релингер подписали коалиционное соглашение.

«Мы завершили длительные и интенсивные переговоры. Я уверена, что в коалиции с социал-демократами, мы добьемся успеха», — отметила премьер-министр Саара Аннегрет Крамп-Карренбауэр.

Подробности коалиционного соглашения будут озвучены в ландтаге 4 мая.

Федеральные выборы в земельный парламент Саара прошли 26 марта. По результатам голосования ХДС набрала 40,7% голосов, СДПГ — 29,6%.

Коалиционное соглашение означает, что обе партии будут являться правящими в Сааре до проведения следующих выборов в 2021 году.